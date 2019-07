Motociclista fuori strada nel primo pomeriggio di oggi, domenica 21 luglio, a Vinadio.

Il centauro ha riportato ferite non gravi, ma è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso per poter operare i primi soccorsi.

L'uomo non è in pericolo di vita, è stato preso in cura dall'equipe medico sanitario del 118 e trasportato all'ospedale Santa Croce di Cuneo. Il ferito è G.D. 30 anni di Roma.