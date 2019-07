Tamponamento tra tre vetture a Dronero in viale Sarrea, intervengono due ambulanze

Tre vetture coinvolte in un tamponamento a Dronero.

E' successo nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 21 luglio, intorno alle ore 18,15. Nel sinistro sono rimasti coinvolti tre mezzi. I coinvolti sono al momento alle cure dell'equipe medico sanitario giunti sul posto con due ambulanze.

Da Cuneo una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta per la messa in sicurezza dei veicoli. Carabinieri sul posto per la gestione della viabilità e i rilievi del caso. Non si conoscono al momento le condizioni né le generalità dei feriti.