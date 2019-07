Che successo la notte bianca di Cuneo: migliaia di partecipanti all'evento "lunare" del capoluogo (FOTO)

Un’impressionante fiumara di persone quella che si è vista ieri, sabato 20 luglio, a Cuneo per la notte bianca del capoluogo. Via Roma e Piazza Galimberti letteralmente invase da tantissimi partecipanti che sono giunti nel capoluogo per questa notte "lunare".

Un grande successo di pubblico per l’Illuminata e per tutti gli eventi collaterali. A partire dal Moonlight Night con animazione, musica, spettacoli, visite culture e divertimento nelle vie e nelle piazze della città.



Grande successo anche per il Tintarella di Luna show in piazza Foro Boario, per la visita guidata al Museo Civico di Cuneo passando per il video mapping a tema “lunare” sul palazzo della fondazione Crc così come continua ad avere un ottimo riscontro lo spettacolo giunto ormai alla sua terza replica cuneese “Le 9 lune” della Compagnia del “Teatro della Tosse” di Genova.



Partecipata nella nottata anche la “Run me to the moon”, 6 km di corsa per celebrare i 50 anni dallo sbarco sulla Luna il cui ricavato andrà all’associazione Arco per la ricerca sul cancro.

Nella gallery alcuni momenti della Notte Bianca.