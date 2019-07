Feste patronali, sagre e concerti: tanti appuntamenti per questa domenica in Granda

Questi sono alcuni dei tanti eventi organizzati per oggi, impossibile citarli tutti! Un elenco esaustivo delle manifestazioni in Provincia lo si trova sui siti www.cuneoholiday.com e www.langheroero.it





Feste patronali, sagre, enogastronomia e manifestazioni

A Cuneo prosegue il fitto programma dell’Illuminata 2019 con tante iniziative dedicate ai 50 anni dallo sbarco sulla Luna.

Oggi, domenica 21 luglio, dalle 10 fino alle 24.00 sarà aperto lo “Street food village” in piazza Foro Boario e per tutta la giornata sono previste iniziative dedicate alla Luna: visite guidate, laboratori per bambini, spettacoli, proiezione di film. In serata il “Tintarella di Luna Show” in piazza Foro Boario, il video mapping a tema lunare sulla facciata del palazzo della Fondazione Crc e alle 22 e 23.15: Accensione “Cuneo Illuminata”.

Il programma potrebbe subire variazioni in caso di maltempo.

Info e prenotazioni: www.cuneoilluminata.eu





Il Comune e la Proloco di Limone Piemonte propongono per oggi, domenica 21 luglio, lo Sport Day, una giornata di giochi e divertimento all'aria aperta dedicata a bambini e ragazzi dai 5 ai 15 anni e alle loro famiglie. Per l'occasione il paese si trasformerà in un enorme playground, un'area giochi a cielo aperto dove i giovanissimi potranno praticare le loro discipline preferite, ma anche approcciare per la prima volta a sport mai provati: basket, calcio, golf, tennis, arrampicata, equitazione, ciclismo, pattinaggio e gonfiabili. Le prove saranno dislocate tra il centro storico, la via Romana, il Campo Base, il Maneggio e Limonetto.

I partecipanti potranno iscriversi gratuitamente presso il gazebo informativo allestito in piazza del municipio, dove verrà loro consegnata una tesserina con l'elenco degli sport proposti, che verrà “convalidata” al superamento di ogni prova. Al termine del percorso, tappa finale con merenda e ricchi premi per tutti. Per informazioni sullo Sport Day: Proloco Limone (Baba) 340/1034404.

Info: www.limonepiemonte.it



Ad Ormea questa domenica è tutto pronto per la Sagra della Polenta Saracena nella frazione di Barchi: polenta, grigliata e musica a partire dalle ore 19.00. Info: www.comune.ormea.cn.it





A Briaglia è tutto pronto per le “Sere d’Estate”, i festeggiamenti in occasione della festa di San Magno. Oggi alle ore 11 messa con benedizione dei veicoli. Alle 20 cena delle raviole con un ricco menù e alle ore 21.45 Marco Della Noce in "Recital", Oriano il Tecnico della Ferrari. Anche oggi saranno visitabili la mostra fotografica e il Museo di Pietra in Piazza della Parrocchia e ai partecipanti alle cene saranno garantiti posti a sedere agli spettacoli.

Info e prenotazioni: tel. +39 335 6691 891 - +39 349 0811 097 - +39 335 7305 570.





Questo fine settimana è iniziata la festa di Roracco, a Villanova Mondovì, con appuntamenti gastronomici, musica e spettacoli. Questa domenica, come sempre, sarà dedicata ai bambini che potranno divertirsi con le classiche “ole”, la “truccabimbi” ed i gonfiabili del Garden Sport. La S. Messa verrà celebrata in serata alle ore 20,30. I festeggiamenti organizzati dall’associazione “Amici di Roracco” continueranno fino al 27 luglio. Info: https://www.facebook.com/amici.diroracco/





Termina oggi a Bene Vagienna l’edizione 2019 de “Le Ferie di Augusto”. L’ultimo appuntamento si svolgerà a Palazzo Lucerna di Rorà: questa sera alle 18 Elia Tedesco e Stefano Abburà porteranno in scena i principali personaggi shakespeariani nel loro “Shakespeare per 2”. Info: www.feriediaugusto.it e www.torinospettacoli.it





Questo fine settimana è festa patronale a Corneliano d’Alba con serate enogastronomiche, spettacoli musicali e torneo di Beach Volley. Oggi, dalle 15.00 divertimento in piazza per adulti e bambini, in serata grigliata per tutti e musica con i Fruit of the Loop.

Info: https://it-it.facebook.com/ProLocoCorneliano





A Canale questa domenica inizierà la 77° Fiera del Pesco con inaugurazione alle 10.30 a cui seguirà lo spettacolo di rievocazione storica con sbandieratori, falconieri, sfide Medioevali. Alle 21.30 è prevista la serata di Ballo liscio presso l’Anfiteatro e alle 22.00, in Piazza Italia lo spettacolo con gli Oronero Ligabue Tribute Band. La Fiera proseguirà fino al 28 luglio.

Info: www.canaleonline.it/77-fiera-del-pesco-dal-19-al-28-luglio-2019/





Festeggiamenti della Madonna del Carmine nella frazione San Vito di Montà.

Oggi, domenica 21 luglio, dalle 9 e per tutta la giornata, sarà possibile girare per il mercatino delle pulci e dell’artigianato. Subito dopo la Messa delle 10 la banda musicale La montatese terrà un concerto e la Proloco offrirà a tutti un rinfresco. Dalle 16 prenderà il via il terzo incontro di Vespa e moto e, dalle 16.30, l’associazione Ragazzi del Roero animerà diversi giochi per bambini all’interno del circolo Acli. Il gruppo Mini ottoni (generatori di musica felice) proporrà lo spettacolo itinerante a partire dalle 17, mentre dalle 21 avrà inizio, al bar dell’oratorio, l’aperitivo in consolle con un ricco Dj set. La giornata verrà conclusa dal concerto di Sonia De Castelli, alle 21.30, e dagli immancabili fuochi artificiali (a partire dalle 22.45).





Anche a Cossano Belbo c’è la Festa Patronale della Madonna del Carmine con spettacolo teatrale, serate musicali ed enogastronomiche. Oggi dalle 9.00 tradizionale fiera “Madonna del Carmine” con esposizione trattori ed attrezzature d’epoca, alle 13.00 pranzo in piazza, dalle 20.00 raviolata e grigliata con Serata Latina alle 22. Info: www.cossanobelbo.it





Nell’ambito del Festival Occit’amo, questa domenica, alle ore 21.30 a Scarnafigi, Piazza della Chiesa ci sarà lo spettacolo della Teres Aoutes String Band con il loro originale progetto musicale volto a rileggere i canti e le danze della tradizione musicale delle Alpi Occidentali, esaltando le potenzialità espressive degli strumenti a corde. Info: www.occitamofestival.it





“Suoni dal Monviso” si appresta ad ospitare oggi, domenica 21 luglio, a Pontechianale Fiorella Mannoia, la 65enne artista romana, che ha appena festeggiato i suoi 50 anni di carriera.

L’appuntamento sarà alle 12.00, sul prato di Pineta Nord, a due passi dal centro del paese; in caso di maltempo il concerto si svolgerà, nel pomeriggio, a Saluzzo, presso il cortile dell’ex caserma Musso e la decisione verrà comunicata sul sito www.suonidalmonviso.it. I biglietti per il concerto di Fiorella Mannoia sono disponibili on-line sul circuito www.ticketone.it.

Info: www.suonidalmonviso.it; www.polifonicidelmarchesato.it





A Revello questo fine settimana c’è la 17° Fiera del Pesco: ecco alcuni dei tanti eventi organizzati nell’ambito della manifestazione.

Oggi, domenica 21 luglio si comincia alle ore 8.00 con “A spasso tra le bancarelle in fiera”, tra artigianato locale e commerciale, stands aperti fino alle ore 20.00.

Alle ore 9.00 apertura stands, fiere ed esposizioni, degustazioni, vendita di pesche e prodotti locali.

Dalle ore 10.00 ancora degustazione dei famosi Persipien: per tutta la giornata pesche locali ripiene in Piazza Denina. Dalle ore 12.00, in Piazza San Rocco presso il Palapesca, possibilità di Pranzo self-service Gran Fritto misto alla piemontese. Alle ore 15 musica con il gruppo itinerante Allegri Sognatori. Dalle ore 19, in Piazza San Rocco, presso il Palapesca, possibilità di Cena self-service Gran Fritto misto alla piemontese.

Per le Cene e il Pranzo Self-service è gradita la prenotazione al 338 89 33 477.

Consultate il ricco programma su: https://comune.revello.cn.it





A Cervasca un lungo fine settimana dedicato ai festeggiamenti della Madonna del Carmine organizzati dalla Proloco: questa sera serata country con polenta e spezzatino con musica.

Info: www.facebook.com/prolococervasca





A Casteldelfino sono previsti i festeggiamenti per la tradizionale festa di Santa Margherita: sabato 20 luglio, dalle 16.00 all’una ci sarà la Notte Bianca in collaborazione con la Proloco di Casteldelfino; nel pomeriggio è in programma anche l’inaugurazione del “Chemine royal”, spazio commerciale che si sviluppa lungo l’asse viario del centro paese. Sono previsti anche intrattenimenti musicali, dopo la gran polentata della Pro loco delle 19.30, con l’imperdibile disco all’aperto presso il “Bar da Bepi”.

Alle 22.30, inoltre, ci sarà il grande spettacolo pirotecnico ai piedi dei ruderi dell'antico castello.

Domenica 21, infine, al termine della processione di Santa Margherita e della Santa Messa verrà consegnato il “delfino d’oro” ai nuovi nati dell’anno. Nel pomeriggio proseguirà la fiera (che si aprirà già al mattino, con l’incanto - alle ore 15.30 - presso il “Trouej” e, a seguire, in piazza del Municipio, concerto d’Oc con il conosciutissimo gruppo de “I lou serpent”.

Info: 0175.95126 (Municipio) www.comune.casteldelfino.cn.it





Questo fine settimana ad Ostana si festeggia la Madonna del Carmine presso la Cappella della Frazione Ciampetti. Oggi, domenica 21 Luglio alle ore 11.00 ci sarà la Santa Messa con la tradizionale Processione della Madonna del Carmine, accompagnata dagli alpini armati di antichi moschetti, ragione per la quale questa festa è conosciuta anche con il nome di “Madonna dei Fucili”. Info: +39 347 7154 691 oppure +39 333 2794 511

A Rifreddo questo fine settimana si festeggia il patrono San Luigi Gonzaga.

Una giornata, quella di oggi, che si caratterizzerà anche per il grande raduno dei mezzi d'epoca. Va inoltre messo in evidenza che durante tutto il periodo dei festeggiamenti saranno attivi un attrezzatissimo punto di somministrazione bevande sotto il padiglione e il Luna park e ci sarà poi la possibilità di degustare tanti tipi di pizza cotta nel forno a legna e le sfiziose patatine fritte.

Per conoscere nel dettaglio tutte le iniziative ed avere maggiori informazioni si può consultare il sito www.comune.rifreddo.cn.it oppure contattare il numero 393.4871813.





Torna, anche quest’anno, il ricco programma della festa di Sant'Anna in Borgo Vecchio a Fossano, con serate di spettacolo, giochi e gastronomia.

Oggi, domenica 21 luglio, alle ore 11.00, presso la Chiesa Parrocchiale di San Filippo si terrà la Santa Messa Solenne di Sant'Anna con premiazione del borgatino dell’anno. A seguire, consegna del riconoscimento e aperitivo. Alle ore 21.00, serata con la musica di Gino Bottero e spettacolo di Celentino. Servizio bar-panini e piatti tipici del burgué. Ingresso libero.

Info: www.borgovecchiofossano.it, Ufficio Turistico di Fossano (IAT) Tel. +39 0172 60160 - Numero Verde 800.210762 Sito: www.visitfossano.it

A Montanera “Festa del grano e di San Magno”. Ogg alle ore 14.30 gara a petanque. Ore 16.30 un tuffo nel medioevo: esibizione di tiro con l’arco e spettacolo di rapaci. Ore 19.30 serata pizza a seguire balli occitani con la musica dei Lou Janavel.





Nel Borgo di Rocca de’ Baldi la Parrocchia di San Marco Evangelista, in collaborazione con l’associazione Amici di Rocca, si prepara per la tradizionale “Antica Festa della Madonna del Carmelo” dal 18 al 22 luglio. Questa domenica, alle 10, celebrazione della Santa Messa all’interno dell’Abbadia e alle ore 19, nel parco del Castello, distribuzione di pasta al sugo offerta dagli organizzatori con l’invito alle famiglie di proseguire liberamente una bella merenda sinoira, concludendo con degustazione delle torte delle donne di Rocca.

Info: https://www.facebook.com/AmiciRocca





Castelli aperti, eventi culturali e solidarietà

Nell’ambito del programma Castelli aperti 2019 oggi, domenica 21 luglio, sarà possibile visitare: il Museo Montagna in Movimento nel Forte Albertino di Vinadio, il Castello di Roddi, la Torre di Barbaresco, il Castello Falletti di Barolo, il Castello di Serralunga d’Alba, il Castello di Mango, il Museo Civico e la Gipsoteca di Savigliano, il borgo e il Castello di Niella Tanaro, il Castello di Rocca de’ Baldi, il Castello dei Marchesi del Carretto di Saliceto, il Castello di Monticello d’Alba, il Castello della Manta, il Castello di Magliano Alfieri, il Castello Reale di Govone, il Castello degli Acaja a Fossano, Palazzo Salmatoris e il Palazzo Gotti di Salerano a Cherasco e il Filatoio di Caraglio.

Per orari ed altre informazioni, consultare il sito www.castelliaperti.it.









Si conclude oggi, domenica 21 luglio, a Frabosa Sottana il Salone del Libro di Montagna, la kermesse culturale della valle Maudagna con numerosi scrittori che si alterneranno quest’anno nella presentazione dei loro lavori. La rassegna si struttura quest’anno in due location poco distanti una dall’altra: il salone convegni dell’Albergo Italia e la sala conferenze della Confraternita.

Nel piazzale antistante e all'interno della struttura alberghiera saranno presenti, nel corso della "due giorni" della rassegna di Frabosa Sottana, stand espositivi di case editrici e associazioni locali.

Info: https://salonelibromontagna.blogspot.com e www.facebook.com/Salone-Libro-Montagna-Frabosa http://www.facebook.com/Salone-Libro-Montagna-Frabos





L'associazione commercianti "Il Mirabello" di Chiusa di Pesio organizza in collaborazione con Flavio Pittavino presso il Centro Anziani (ex ospedale Via Giovanni Mauro) la Giornata Benefica: oggi, domenica 21 luglio alle ore 16.00 ci sarà uno spettacolo per bambini e Nutella party; alle ore 19.00 cena nel cortile al prezzo di € 14. Il ricavato sarà devoluto alle case di riposo di Chiusa Pesio e San Bartolomeo. Info: 0171 734990 e 347-4411879.





Gustare cibo di qualità prodotto da realtà locali e sostenere un progetto di solidarietà ovvero sostenere le spese necessarie all’acquisto di un pozzo irriguo per cascina Pensolato. Questa, in estrema sintesi, l’iniziativa “Vengo anch’io”, che sarà proposta oggi, domenica 21 luglio, nelle frazioni San Sebastiano e Murazzo di Fossano. L’appuntamento è nel tardo pomeriggio alle 18, al molino Fruttero che si trova al numero 139 di via Cuneo, in frazione San Sebastiano. Di qui ci si trasferirà in auto - per la seconda tappa dell’evento, in serata - alla cascina Fabbrica al numero 443 sempre di via Cuneo, in frazione Murazzo. Al molino Fruttero si potrà gustare un aperitivo con pane ricavato dalle farine dello stesso molino, salsiccia di Bra e pizza al padellino con un calice di vino rosé. Seguirà, a cascina Fabbrica, la “merenda sinoira” con cacciatorino nostrano, uovo di campagna con filetto di acciuga, giardiniera preparata con le verdure di cascina Pensolato, riso di Bra, «orto in albanella», formaggio e miele, crostata e pesca ripiena - il tutto accompagnato da Arneis. Il costo di partecipazione è di 30 euro, 15 per gli under 14. Informazioni al 348.1203520,