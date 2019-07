Il rumore del mondo Benedetta Cibrario e Fatih Murat Belli arrivano a Sant'Anna di Valdieri

Metti una finalista Strega e un chitarrista internazionale, un luogo affascinante immerso nella natura ed ecco uno degli appuntamenti unici di Borgate dal Vivo.

La scrittrice Benedetta Cibrario è stata finalista premio Strega 2019 con il romanzo “Il rumore del mondo” (Mondadori). Nel 2007 esordisce con il romanzo Rossovermiglio (Feltrinelli, 2007), Premio Campiello 2008. Nel 2009, sempre per Feltrinelli, esce Sotto cieli noncuranti, Premio Rapallo Carige 2010. Nel 2011 la Cibrario torna al tema del rapporto tra il singolo e la storia con un romanzo breve intitolato Lo Scurnuso (Feltrinelli, 2011) considerato da Elisabetta Rasy quasi “una composizione musicale” (Un incanto napoletano, Il Sole 24 ore) per la suddivisione in tre parti, a cui corrispondono tre diversi registri espressivi.

Fatih Murat Belli, giovane chitarrista turco, propone un viaggio musicale originale e affascinante, sospeso tra l’antico e il moderno con un repertorio che varia dai suoni tradizionali dell’Anatolia sino al contemporaneo, passando attraverso il grande repertorio della chitarra classica Evento in collaborazione con Six Ways Festival.

L’evento si terrà anche in caso di pioggia, la Locanda Balma Meris ha uno splendido giardino ma anche un salone interno che potrà accogliere artisti e pubblico in caso di maltempo.

La Locanda Balma Meris è una caratteristica locanda alpina che si trova nel cuore del Parco delle Alpi Marittime in Località Sant'Anna di Valdieri. Fatta costruire intorno agli anni trenta dalla Regina Elena di Savoia e adibita a scuola sino alla metà degli anni settanta, prende il nome dal torrente Meris, mentre balma identifica un rifugio/ricovero nella pietra.

Appuntamento giovedì 25 luglio a Sant'Anna di Valdieri presso Balma Meris Locanda Alpina. Inizio ore 21.

