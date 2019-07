“Il Padel è di tutti”, corso gratuito di 10 lezioni per ragazzi con disabilità fisiche o disagi sociali

Si conclude l’iniziativa “Il Padel è di tutti” presso la struttura dello Sporting Club di Mondovì. L'iniziativa si è potuta realizzare grazie alla forte convinzione sulla bontà delle sue finalità delle Associazioni monregalesi: Rotary Club Mondovì, Lions Club Mondovì Monregalese, Panathlon Club Mondovì, Inner Wheel Italia club di Mondovì, che lo hanno sostenuto finanziariamente.



I ragazzi seguiti dal Cssm hanno potuto avvicinarsi gratuitamente al nuovo (per l’italia) e divertentissimo sport del Padel grazie alla collaborazione tra Cssm, Sporting Club e Sporting Padel Club di Mondovì.



Si tratta di ragazzi con disabilità fisiche o disagi sociali che con questa iniziativa, e grazie al Padel, hanno potuto avvicinarsi allo sport, con un corso gratuito di 10 lezioni per gruppo a loro riservato e, seguiti dal Maestro Riccardo De Tommasi, vivere così momenti di socialità e divertimento all’aria aperta.



Il 31 luglio, dalle 17 alle 19, presso la struttura dello Sporting Club, si svolgerà una giornata conclusiva con le varie associazioni.