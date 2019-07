Concours Mondial du Fromage di Tour in Valle Loira, il "Blu"di capra della Poiana è medaglia d'oro

IL BLU DI CAPRA MEDAGLIA D’ORO IN FRANCIA



Si svolge ogni due anni il Concours Mondial du Fromage di Tour, nella Valle della Loira, in cui quasi mille formaggi provenienti da quarantotto nazioni diverse si sfidano a colpi di latte e di caglio.



Quest’anno, a sorpresa, il vincitore della “Médaille Super Gold” è stato uno dei formaggi prodotti dalla Cooperativa Agricola La Poiana di Castelmagno.

Lo scorso anno il Blu di capra aveva già stupito la giuria dell’Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggio, vincendo proprio a Gorgonzola, patria del formaggio erborinato per eccellenza, il premio come “Miglior formaggio erborinato a latte crudo”

Lo stesso prodotto adesso ha raddoppiato, vedendosi attribuire il premio più prestigioso in questo famoso concorso francese.



“Fino dal 1982, anno della sua fondazione – spiega il presidente della Poiana, Massimo Monetti - la nostra cooperativa ha voluto puntare sulla qualità nel rispetto della tradizione e questa scelta ci sta premiando sempre di più”.



Negli ultimi anni sono stai diversi i formaggi prodotti dai soci della Poiana che hanno vinto premi importanti in Italia e all’estero, distinguendosi nel variegato mercato caseario per l’alto profilo organolettico.



L’anno scorso, solo per citare l’ultimo, il pecorino delle Barme, formaggio di Pecora stagionato dentro il fieno di montagna, si è classificato al primo posto, a livello internazionale, nella categoria dei formaggi affinati, al Premio Roma.



“Che uno dei nostri formaggi vinca un premio tanto prestigioso proprio in Francia, da tutti riconosciuta come patria incontrastata dei formaggi, ci riempie di orgoglio – continua Monetti -. Di sicuro si tratta di un premio che ci invoglia ancora di più a camminare sulla strada della qualità che ci ha sempre contraddistinto”