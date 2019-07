Govone, Fai Cisl vince le elezioni Rsu dello stabilimento Nutkao di Canove

Nuova affermazione elettorale per la Fai Cisl Cuneo, che vince le elezioni RSU nello stabilimento Nutkao di Canove di Govone tenute nei giorni 15, 16, 17 luglio.

I votanti sono stati 131 su 243 aventi diritto, pari al 54%. Le preferenze per la Fai Cisl sono state 67, oltre la metà del totale dei votanti complessivi.

“Il risultato di queste elezioni è frutto del lavoro svolto nell’arco del triennio, nel quale sono stati sottoscritti accordi importanti, sia in materia di contratto integrativo aziendale che di orari di lavoro”. Ad affermarlo è Antonio Bastardi, componente di Segreteria della Fai Cisl Cuneo, che aggiunge: “Il ringraziamento della segreteria va agli iscritti, in particolar modo ai non eletti. Il mio personale augurio alla nuova RSU che va ad insediarsi”.

Con i 67 voti ottenuti, la Fai Cisl ha eletto 3 rappresentanti su 6 disponibili. Alessandro Masia con 43 preferenze è stato il candidato più votato: “Per la terza volta su quattro la nostra organizzazione vince le elezioni Rsu Nutkao, pur nel contesto di cambiamenti importanti che hanno coinvolto la nostra azienda nell’ultimo anno. Questo testimonia l’ottimo lavoro di squadra svolto in questi anni dalle RSU in collaborazione con la Segreteria”.