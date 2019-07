"Suoni dalle Colline di Langhe & Roero" omaggia i novant’anni del maestro Ennio Morricone

Prende il via una nuova settimana con "Suoni dalle Colline di Langhe & Roero", la rassegna dell'Alba Music Festival che porta il meglio della musica classica nei luoghi più suggestivi delle Colline Unesco di Langhe e Roero.

Una settimana di appuntamenti emozionanti e curiosi che si apre domani, martedì 23 luglio, con "Happy Birthday Maestro"; un omaggio ai 90 anni del Maestro Ennio Morricone, passa attraverso la musica degli Ensemble Variable ed entra nel vivo con il divertente appuntamento dedicato agli "animali in musica".



Ecco nello specifico i prossimi appuntamenti di domani, martedì 23, mercoledì 24 e giovedì 25 luglio:



Martedì 23 luglio alle 21 presso le Cantine Terre del Barolo di Castiglione Falletto

HAPPY BIRTHDAY MAESTRO

un concerto omaggio ai 90 anni del Maestro Ennio Morricone, con alcune delle colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema e della musica: da C'era una Volta in America a La Leggenda del Pianista sull'Oceano, da Nuovo Cinema Paradiso a La Migliore Offerta, solo per citarne alcuni.

Giuseppe Nova al flauto

Luigi Giachino pianoforte e trascrizioni

Il concerto sarà accompagnato dalla proiezione cinematografiche dei film e, a conclusione della serata, sarà organizzato un brindisi con i vini "Terre del Barolo"





Mercoledì 24 luglio alle 21 presso la Confraternita di San Berdino a Canale

VAGA LUNA

Un magnifico viaggio tra alcune delle composizione più famose e apprezzate della storia della musica. Un omaggio a compositori del calibro di Giuseppe Verdi, Vincenzo Bellini, Franz Schubert e Robert Schumann.

Sul palco l' "Ensemble Variable" un esperimento musicale riuscito nato da un'idea del noto camerista Claudio Mansutti

ENSEMBLE VARIABLE

Annamaria Dell'Oste - Voce

Claudio Mansutti - Clarinetto

Federica Rapini - Pianoforte



Giovedì 25 luglio alle 21 presso il Cortile del Municipio di Verduno

CANI, GATTI E ALTRI ANIMALI IN MUSICA

Un divertente excursus musicale dove i protagonisti sono… gli animali: da cani, gatti fino a coccodrilli, cavalli pulci e zanzare. Una proposta originale del Duo Alterno sulle musiche, tra gli altri, di Gioacchino Rossini, Ennio Morricone e Alfredo Casella.

DUO ALTERNO

Tiziana Scandaletti - Soprano

Riccardo Piacentini - Compositore e pianista