Un altro intervento al Rifugio Valasco dopo il decesso di questa mattina di una donna di 58 anni.

Un'altra donna, di cui al momento non sono ancora note le generalità, ha subito un malore. Inviato un mezzo aereo dell'equipe medico sanitario proveniente da Torino. In zona i tecnici del soccorso alpino e del soccorso alpino Guardia di Finanza per coadiuvare le operazioni del 118.