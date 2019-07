Cade da 400 metri: escursionista deceduta al Piano superiore del Valasco, in valle Gesso

Ancora un incidente mortale, sulle montagne della provincia di Cuneo. Non si conoscono le generalità della vittima, deceduta dopo una caduta di 400 metri, probabilmente causata da un improvviso malore, nella tarda mattinata di oggi, lunedì 22 luglio, nei pressi del Rifugio Valasco di Valdieri.

La caduta dovrebbe essere avvenuta intorno a quota 2000 metri, sul sentiero che conduce al Rifugio Questa, a quota 2388 metri, risultando fatale a una donna di 58 anni, per la quale sono intervenuti sul posto Soccorso alpino di Cuneo, Sagf e 118.

Le è stato praticato il massaggio cardiaco in attesa dell'elicottero, ma i sanitari, una volta giunti sul posto, non hanno potuto che constatare il decesso.

La salma, non appena saranno concesse le autorizzazione, sarà recuperata e trasportata a valle per le operazioni di rito.

Un secondo intervento per il soccorso alpino e per il SAGF nei pressi del rifugio Livio Bianco, sempre per un malore occorso ad una donna. I tecnici sono a disposizione dell'elicottero del 118 in caso di necessità.