6 ragioni per non comprare prodotti falsi

L’indagine OCSE si riferisce al 2013, quantificando un giro d’affari di beni italiani contraffatti e “piratati” venduti in tutto il mondo di più di 35 miliardi di euro. In rapporto all’ammontare complessivo delle vendite di prodotti manifatturieri italiani nel mondo l'equivalente del 4,9%.. Ciò ha causato oltre 25 miliardi di euro di mancate vendite alle aziende italiane nello stesso anno;

Le importazioni di beni falsi erano pari a oltre 10 miliardi di euro, pari al 3% delle nostre importazioni complessive. Tutto questo si è tradotto in mancate vendite a grossisti e negozianti per un controvalore di circa 7 miliardi di euro. I principali Paesi di provenienza erano Cina (50%) e Hong Kong (29%), ma anche da Grecia (6%), Singapore (4%) e Turchia (2%);

Il commercio di falsi prodotti sul nostro territorio nazionale congiuntamente a quelli importati ha causato una perdita di gettito per lo Stato pari a 10 miliardi di euro, ossia lo 0,6% del PIL. A questo si aggiunge la perdita di almeno 87.000 posti di lavoro in Italia, pari al 2% degli equivalenti dipendenti a tempo pieno nel Paese;

L’acquisto di prodotti contraffatti costituisce un ingente fonte di guadagno per la criminalità organizzata, che gestisce sia la produzione che lo smercio. Si tratta di guadagni illeciti che torneranno nel ciclo economico, per finanziare ulteriori illeciti e ingenerando interferenze dannose all’equilibrio del mercato;