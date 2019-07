Alla scoperta delle ville storiche nel centro di Milano

Milano non è soltanto uno dei principali motori dell’economia italiana, ma è anche una città particolarmente ricca, tanto di arte quanto di storia, nonostante talvolta si tenda a sottovalutarla da questo punto di vista. Tendenzialmente, infatti, quando si parla del capoluogo lombardo, i primi aspetti a cui si pensa sono quelli legati alla sua natura di metropoli europea, dimenticando che esiste anche una Milano diversa, fatta di elementi di rilievo architettonico, che vanno dal romanico al barocco, dal neogotico all’eclettico, dal Novecento italiano addirittura al razionalismo: si possono individuare e ammirare in tanti edifici e palazzi, ma anche nelle ville storiche ancora oggi presenti nel centro della città.



DIMORE STORICHE APERTE AL PUBBLICO

Da una parte troviamo gli edifici appartenenti al Comune stesso o a privati, che però, talvolta, vengono aperti al pubblico. Un esempio recente è stata la prima edizione dell’Art Nouveau Week, una manifestazione internazionale che ha celebrato questa la corrente artistica esplosa nei primi anni del Novecento e che ha dato modo a migliaia di persone di scoprire gli interni di edifici (milanesi e non solo) semplicemente eccezionali. Tra i vari situati in quel di Milano vale la pena di citare per lo meno il Cimitero Monumentale, Palazzo Castiglioni, la Palazzina Liberty e ancora quella che i cittadini conoscono come la Clinica Columbus, ovvero Villa Falconi. Detto ciò, come detto in precedenza, la manifestazione ha avuto un respiro decisamente più ampio rispetto ad una singola città ed in totale sono stati circa 150 gli edifici storici aperti al pubblico su tutto il suolo italiano, con ben 120 itinerari dedicati.



REGALARSI UN SOGNO È POSSIBILE



Detto ciò oggi Milano offre anche un’altra, eccezionale possibilità: stiamo parlando della possibilità di acquistare una villa o un edificio storico e quindi di potersi stabilire all’interno di un pezzo di Storia meneghina. Da questo punto di vista Italy-Sothebysrealty è un punto di riferimento internazionale e basta visitare il sito https://www.italy-sothebysrealty.com/it/milano.aspx per trovarsi davanti ad un vero e proprio elenco da sogno: un insieme di soluzioni all’insegna delle zone, degli stili e delle dimensioni più disparate, che mettono il cliente nella condizione di potere scegliere la villa storica che più si adatta alle sue esigenze. Un esempio è una splendida abitazione semi indipendente distribuita su due livelli di 500 metri quadri situata nel cuore della città, a pochi passi da Piazza Missori e dall’Università Statale: una villa con giardino privato di oltre 600 metri quadri, che garantisce un silenzio e una tranquillità più unici che rari, uniti ovviamente al fascino senza tempo tipico di una dimora antica. Un’opzione totalmente diversa e al tempo stesso ugualmente affascinante è rappresentata da un doppio attico in zona Via Pagano/Via Cimarosa: una struttura in costruzione all’interno di una villa d’epoca, che può venire acquistato sia nella sua totalità, oppure in una delle sue due distinte unità abitative. E ancora, per tutti coloro che preferiscono vivere lontano dal caos cittadino, un grandioso complesso della metà del 1600, situato in posizione dominante sia sul Naviglio grande che sul Parco del Ticino: una splendida villa storica circondata da un parco che garantisce accesso sia al fiume che alla darsena, per un totale di 7.000 metri quadri e ben 14.000 metri quadri esterni.