Bomboniere matrimonio: 5 idee originali e creative apprezzatissime dagli invitati

Tra le tantissime cose a cui pensare durante l'organizzazione del matrimonio troviamo sempre anche le bomboniere, che non di rado vengono messe in secondo piano perché c'è tutto il tempo per pensarci. Spesso e volentieri però sono proprio questi dettagli che rischiano di finire nel dimenticatoio e che a pochi giorni dal sì vengono alla mente come un fulmine a ciel sereno. Se da un lato è vero che le bomboniere si possono ordinare con una certa calma, è altrettanto vero che conviene sempre sceglierle con un bel po' di anticipo. In questo modo siamo sicure di riceverle per tempo e le possiamo tenere lì fino a quando non arriva il grande giorno ed il momento di consegnarle agli invitati.

Il problema tuttavia è sempre lo stesso: quali bomboniere scegliere per evitare di scadere nella banalità ed essere originali? Fortunatamente abbiamo l'imbarazzo della scelta e oggi vi diamo proprio 5 idee per non rischiare di sbagliare e per stupire i vostri ospiti, che rimarranno piacevolmente sorpresi dalle vostre bomboniere per matrimonio originali .

Bomboniere per matrimonio solidali

Tra quelle che vanno per la maggiore negli ultimi anni troviamo senza dubbio le bomboniere solidali e in modo particolare quelle di Legambiente. Sono sempre di più i futuri sposini che scelgono queste alternative originali a quelle classiche perché offrono la possibilità di devolvere un piccolo contributo in beneficenza. Inoltre sono proprio belle e particolarissime, perché contengono sempre dei semi da piantare in vaso per far sbocciare fiori e piantine varie. Tra le più originali di Legambiente vi consigliamo la matita, che una volta consumata si pianta direttamente nella terra. I vostri ospiti sicuramente non dimenticheranno questo regalo unico e particolarissimo!

Bomboniere profumatori

Un'altra idea originale e soprattutto molto utile è il profumatore, che viene sempre apprezzato parecchio dagli invitati proprio perché si tratta di un vero e proprio regalo. Agli ospiti rimarrà il ricordo del matrimonio e di certo sarà per loro un piacere avere un profumatore da portare a casa, che tra l'altro è anche un oggetto d'arredamento.

Bomboniera portafoto

Molto carina può essere anche la bomboniera portafoto, in cui inserire uno scatto degli sposini che possa rimanere come ricordo della giornata a tutti gli ospiti. Non si tratta di una delle idee più originali in assoluto, ma sicuramente può essere molto carina ed apprezzata quindi vale la pena prenderla in considerazione, specialmente se non volete esagerare con le cose particolari.

Barattolino portaconfetti

Sempre per chi desidera delle bomboniere originali ma non eccessivamente strane, sono molto popolari negli ultimi tempi i barattolini o le provette con i confetti, semplicissime da molto eleganti e belle da vedere. Certo, in questo caso non si tratta di un regalo utile per gli ospiti ma di certo più economico per noi quindi se il budget è limitato può essere una bella idea, da prendere in considerazione.

Candela profumata

Se non volete scadere nella banalità ma nemmeno esagerare, anche la candela profumata può essere una bellissima idea perché è sempre molto apprezzata dagli invitati.