Genova: in tanti attivano ancora offerte telefoniche nei negozi fisici

Sebbene la telefonia, come tanti altri servizi, poggi una larga fetta del proprio fatturato sui contratti e le offerte online, gran parte degli utenti preferisce ancora il metodo tradizionale e si affida al rapporto diretto con il gestore attraverso gli store ufficiali o i rivenditori autorizzati delle compagnie telefoniche. Gli Italiani, dunque, sono attenti alle innovazioni ma preferiscono il rapporto fiduciario con il negozio fisico, per diverse ragioni. Una di queste è rappresentata dalla possibilità di recarsi fisicamente negli store per risolvere i problemi legati alla rete e al dispositivo, per configurazioni oppure per gestire al meglio servizi e promozioni. Questo rappresenta sicuramente uno dei motivi principali a cui si accompagna la percezione di maggiore sicurezza nel rapporto diretto con il gestore, che viene identificato come l’unico intermediario per la risoluzione di ogni problema.



A testimoniare questa tendenza c’è una ricerca che evidenzia come, sebbene l’80% degli italiani faccia acquisti online, una percentuale ancora più alta, del 94,3%, non vuole che i negozi fisici chiudano per cedere il passo a quelli online. Il motivo principale è legato proprio al rapporto fiduciario tra cliente e gestore, che viene identificato come l’interlocutore preferito e più qualificato per risolvere ogni questione.



Una delle città in cui questa tendenza sembra mostrarsi addirittura più marcata rispetto alla media nazionale è Genova. Nella città ligure difatti, il numero dei contratti e delle offerte sottoscritte supera di gran lunga altri metodi di sottoscrizione. Dai dati emersi dai negozi di telefonia a Genova , è apparso subito evidente lo stretto legame che i genovesi hanno ancora con gli store fisici aziendali. Fastweb, una delle realtà commerciali che meglio ha saputo interpretare le tendenze della città, è presente sul territorio con 4 Fastweb Store, in via XX Settembre, in corso Alessandro De Stefanis, in piazza Campetto e in via Sestri, mentre 19 Fastweb Dealer autorizzati portano il numero complessivo della presenza del gruppo in città a 23 negozi.



Ovviamente, i clienti sono attratti dagli store anche per la possibilità di accedere a offerte aggiuntive o abbinare pacchetti di diversi servizi in un’unica soluzione. Fastweb, da questo punto di vista, offre ai propri clienti una vasta gamma di prodotti e servizi, che vanno oltre la telefonia e portano risparmio al cliente abbinando, ad esempio, ai servizi di telefonia mobile e fissa, offerte e promozioni a prezzi vantaggiosi su gas, luce e abbonamenti tv, grazie alle partnership con importanti aziende italiane. In tutto questo mare di servizi, non bisogna dimenticare che l’offerta internet di Fastweb è una delle migliori sul mercato europeo con una rete ultraveloce fino a 1 Gb/s, stabilità di connessione e servizi specifici riservati al gaming o ad altri usi specifici della rete.



C’è da ricordare, poi, che l’azienda ha riconcepito e ridisegnato i propri store per abbattere ogni barriera con la propria clientela, creando ambienti più funzionali e diretti al rapporto con il cliente, non solo per i privati ma anche per le aziende. I risultati della continua innovazione aziendale, che inoltre sta puntando fortemente sugli investimenti, hanno portato il fatturato aziendale e la rete di clienti in Italia a crescere sempre di più negli ultimi anni, con un tasso di soddisfazione della clientela tra i più alti nella speciale classifica delle aziende italiane. Con queste premesse, nel corso delle ultime settimane, Fastweb ha lanciato le nuove offerte e le tariffe che promettono di rivoluzionare il mercato della telefonia, come quella di 50Gb e minuti illimitati, senza vincoli e costi nascosti, a 9,95 Euro al mese: il modo perfetto per festeggiare l’arrivo dell’estate, in linea con le promesse fatte dalla compagnia negli scorsi mesi.