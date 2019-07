Il Massofisioterapista esegue, su prescrizione medica, e non, massaggi mirati a prevenire, alleviare e risolvere tantissime problematiche che minano il nostro benessere

Alzi la mano chi non ha avuto qualche improvviso ed insistente dolore localizzato in un punto del corpo, magari intermittente, e di cui non è riuscito a comprenderne la causa, nonostante il buono stato di salute.

Molti di questi dolori, se non indivuati correttamente, possono evolversi in patologie più serie. Per questo è fondamentale conoscerne l’origine e soprattutto intervenire il prima possibile.

Iniziando dalla prevenzione, per passare al recupero, miglioramento e al mantenimento del benessere psico-fisico, è fondamentale considerare prioritaria la figura professionale del Massofisioterapista, proprio per avere sotto controllo l’insorgere di tutta una serie di patologie che, se prese in tempo, ci permettono di non arrivare a situazioni estenuanti.

Il Massofisioterapista esegue infatti, su prescrizione medica, massaggi mirati a prevenire, alleviare e risolvere tantissime problematiche che minano il nostro benessere.

Questi massaggi terapeutici intervengono sulla eliminazione dei dolori ma soprattutto riducono i blocchi funzionali, che riguadano, ad esempio: problematiche di cervicalgie (dolori di testa), cervicobrachialgie, articolazione scapolo-omerale, epicondilite (gomito del tennista), tunnel carpale, lombalgie, lombosciatalgie, cifosi/lordosi, articolazione temporo/mandibolare, alluce valgo.

Sarà così possibile un perfetto recupero funzionale. È inoltre possibile usufruire di questo professionista per una serie di attività di massaggio rivolte al benessere fisico quali il linfodrenaggio, o i massaggi pre e post gare sportive.

