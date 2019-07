Tour di Stefano Franchi, Federmeccanica al sito Alstom di Savigliano esempio di fabbrica 4.0

Nella giornata di oggi il sito Alstom di Savigliano, esempio di eccellenza piemontese e italiana nella progettazione e produzione di treni regionali e treni ad alta velocità, ha ospitato la visita di Stefano Franchi, direttore generale di Federmeccanica.

Il management di Alstom in Italia ha incontrato Stefano Franchi nel corso della sua visita al sito e ha illustrato la realtà organizzativa ed industriale sia a livello Italia che locale.



La visita rientra nel tour di Federmeccanica alla scoperta delle aziende virtuose del Paese: un'iniziativa mirata a coinvolgere un numero di territori e imprese sempre maggiore con l'obiettivo di far comprendere all'esterno e all'interno del sistema l'eccellenza delle aziende e il valore della manifattura, di cui il sito Alstom di Savigliano rappresenta un esempio di realtà virtuosa nel cuneese, che ha saputo valorizzare il patrimonio storico e innovare.

“Il percorso del Rinnovamento continua senza sosta. Il cambiamento avviato non può arrestarsi ma deve continuare e diffondersi, ovunque. Nelle imprese e nelle comunità c’è il nuovo che avanza. Da qui dobbiamo ripartire ancora una volta, dalle buone pratiche che possono avviare circuiti virtuosi in grado di cambiare la cultura. Tutti devono comprendere che nelle nostre Imprese si produce valore e si generano valori. La collaborazione, l’inclusione, la centralità della persona sono una realtà che non sempre viene percepita all’esterno. Siamo chiamati a preservare il patrimonio di sapere, di qualità e di tecnologia che rendono le nostre Imprese competitive nel mondo. Queste giornate, come quella di oggi qui nel sito Alstom di Savigliano (CN), sono dedicate alle nostre imprese consentono di aprire gli occhi, perché poi si apra anche la mente. Il settore metalmeccanico non è un mondo ma un universo che va conosciuto ed esplorato.” Ha dichiarato Stefano Franchi, Direttore Generale Federmeccanica.

Nel corso del tour è stato illustrato il panorama industriale del Sito di medio e lungo termine e sono stati presentati ai progetti in corso tra cui: 150 Coradia “Pop”, treno regionale per Trenitalia e 22 Pendolino Evo di cui 16 già in servizio passeggeri per NTV e 6 in produzione.

“Per quanto riguarda Alstom in Italia, continueremo a svolgere un ruolo chiave come azienda leader della mobilità nel nostro Paese. Il mercato ferroviario e della mobilità sostenibile è in continua crescita e abbiamo un solido modello di business che sta dando ottimi risultati. Nell’ultimo anno abbiamo creato 200 posti di lavoro, siamo impegnati nella promozione di politiche di diversità e inclusione e abbiamo investito in innovazione. Per il futuro, stiamo lavorando a importanti gare nazionali nel trasporto locale e internazionali e stiamo promuovendo progetti innovativi quali il treno a Idrogeno e il bus 100% elettrico Aptis.” Ha spiegato Michele Viale, Presidente e Amministratore delegato di Alstom Ferroviaria.

“Il Sito di Savigliano è, all’interno del gruppo Alstom, centro di competenza per l’alta velocità e per i treni regionali..Stiamo lavorando a ritmo serrato per la commessa Pop di Trenitalia” - Ha commentato Davide Viale, Direttore del Sito Alstom di Savigliano durante la visita. - “Abbiamo importanti collaborazioni con gli istituti tecnici locali e le università; abbiamo lanciato un master con il Politecnico di Torino con assunzione di 18 neolaureati. Sosteniamo il territorio dove operiamo con iniziative per la comunità locale e stiamo collaborando con Confindustria e con le scuole locali con percorsi formativi per creare professionalità da noi particolarmente ricercate come saldatori, elettricisti, montatori meccanici, collaudatori”.



Confindustria Cuneo ha collaborato all’iniziativa, organizzando la visita allo stabilimento Alstom di Savigliano. Commenta Marco Costamagna, presidente della sezione Meccanica di Confindustria Cuneo: “Momenti come quelli di oggi mettono in luce la rilevanza che le aziende metalmeccaniche rivestono nel tessuto economico del Cuneese e dimostrano come le nuove sfide del mercato globale si vincono puntando sull’innovazione e sullo sviluppo tecnologico. L’incontro con Federmeccanica ha offerto l’occasione per raccogliere le valutazioni delle imprese in merito al contratto collettivo nazionale che andrà a rinnovo il prossimo anno. Un contratto fortemente innovativo, centrato sul welfare integrativo, sulla formazione, sulle prestazioni sanitarie integrative e sulla riforma dell’inquadramento professionale. Ringraziamo i dirigenti di Alstom e di Rolfo per avere risposto al nostro invio e averci accompagnato in questo percorso, mostrandoci la loro realtà e professionalità. Ringraziamo i dirigenti di Alstom e di Rolfo per avere risposto al nostro invio e averci accompagnato in questo percorso, mostrandoci la loro realtà e professionalità”.



La sede Alstom di Savigliano, con circa 900 dipendenti e un'area di 323.000 mq, è un sito storico che è uno dei centri di progettazione e produzione più importanti dell’industria ferroviaria italiana. Il Sito di Savigliano, grazie ai continui investimenti in innovazione e tecnologia, è un esempio di industria 4.0 e svolge un ruolo chiave nel gruppo Alstom contribuendo, in maniera importante, alla mobilità sostenibile nel nostro Paese.