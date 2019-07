Vertici UBI incontranoa Cuneo gli organi della Fondazione CRC

Questo pomeriggio Letizia Moratti, RobertoNicastroe Victor Massiah –Presidente, Vice Presidente e Consigliere Delegato di UBI Banca – hanno incontrato a Cuneo gli Organi della Fondazione CRCal completo – il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio Generale e il Collegio Sindacale.

All’incontro hanno preso parte anche Ferruccio Dardanelloe Francesca Culasso, i due Consiglieri di Amministrazione di UBI Banca espressione del territorio cuneese.

L’incontro, a tre mesi dall’insediamento dei nuovi vertici di UBI Banca, ha permesso di presentare le prospettive di sviluppo della banca e di confrontarsi sulle sfide che attendono il sistema bancario italiano nel prossimo futuro.

“Quella di oggi è stata un’occasione preziosa per riflettere, insieme ai vertici di UBI Banca che ringrazio sentitamente per la loro visitaa Cuneo, sul ruolo della Fondazione CRC come uno degli azionisti di riferimento della banca - commenta Giandomenico Genta, presidente della Fondazione CRC -. E per ribadire la nostra disponibilità, insieme agli altri soci, a costruire fondamenta solide su cui la banca possa basare lo sviluppo dei prossimi anni”.

“Ringraziamo il Presidente Genta per l'incontro odierno, che testimonia ancora una volta l'interesse e il contributo dei nostri azionisti e di tutta la banca alla crescita dell'economia del territorio, nonché allo sviluppo sostenibile delle nostre comunità” aggiunge Letizia Moratti, Presidente di UBI Banca.