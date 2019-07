A Garessio la Festa Alpina con le Borgate

Sarà una festa alpina particolare quella di sabato 27 luglio nell’Area Pro Loco, in Viale Garelli a Garessio. Il Gruppo ANA di Garessio - al novantesimo anno di vita - dalle ore 18.30 inizierà la distribuzione della tradizionale polenta saracena preparata dalle penne nere, quindi dalle 20 si terrà il concerto della Fanfara Alpina della Sezione di Ceva.

La serata, però, sarà organizzata in collaborazione con la Pro Loco e con l’associazione Palio delle Borgate e vuole raggiungere più gente possibile per diventare una vera festa popolare. Ci saranno anche il gioco della stima (dalle 18.30 per tutta la sera) ed il ballo della sedia (per i più piccoli e per gli adulti alle 19 ed alle 22) in cui si sfideranno le borgate di Garessio e Priola.

Dalle 22.30 il concerto della banda emergente dei “Today’s Inmates” che farà ballare i più giovani, facendo da traino anche per la Discoteca al Parco Fonti dove si esibirà dalla 24.30 con la musica a 360° di DJ Antenna.