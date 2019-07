All'Anfiteatro dell'Anima a Cervere il 28 luglio in concerto la cantautrice Loreena McKennitt

Appuntamento all'Anfiteatro dell'Anima di Cervere (CN) con Loreena McKennitt e il suo "Lost souls tour". L’appuntamento con la cantautrice canadese è per domenica 28 luglio, alle ore 21.30.

A circa dieci anni di distanza dalla pubblicazione del suo ultimo album di inediti, Loreena McKennitt è tornata nel maggio dello scorso anno con Lost Souls (Quinlan Road, 2018): 25 concerti attraverso dieci paesi tra cui Spagna, Germania e, appunto, Italia.

La cantautrice ha origini irlandesi e scozzesi e sono state queste ad aver influenzato la sua musica, che trae ispirazione dalle canzoni celtiche popolari a cui lei aggiunge un tocco internazionale, con un risultato sorprendente ed apprezzato in tutto il mondo.

Loreena ha affermato: “Sono entusiasta di tornare in alcuni dei posti già visitati negli anni passati e di rivedere persone incontrate durante i miei precedenti tour, ma anche di esibirmi in luoghi splendidi mai visti prima.”

Inoltre, la cantautrice non sarà da sola sul palco, ma sarà accompagnata dai musicisti Brian Hughes (chitarra, oud e bouzouki celtico), Caroline Lavelle (violoncello), Hugh Marsh (violino), Dudley Philips (contrabasso) e Robert Brian (batteria).

Concerto organizzato all’Anfiteatro dell’Anima da DIMENSIONE EVENTI SRL.

Per maggiori informazioni sul concerto: info@dimensioneeventi.it – tel. 011/2632323

ORGANIZZATORI

L’Associazione Culturale Arturo Toscanini (www.associazionetoscanini.it), con alle spalle una decennale esperienza nell’organizzazione di eventi, ha fortemente voluto la realizzazione di una location pensata per poter dare un’offerta culturale in chiave moderna, sulla base concettuale dell’antico teatro greco. E’ creatore del format “Anima Festival” organizzando direttamente gli appuntamenti con Giorgia e Venditti.

Dimensione Eventi srl (www.dimensioneeventi.it), leader nell’organizzazione di spettacoli musicali e teatrali su territorio nazionale ed internazionale, porta invece all’Anfiteatro dell’Anima i restanti appuntamenti.

