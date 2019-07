Conto alla rovescia per la Festa d'estate di Rossana

Venerdì 26 luglio prenderà il via la quarantacinquesima edizione della Festa d’estate di Rossana.

Anche quest’anno la Pro Loco, capitanata dal neo eletto presidente Simone Monge, propone un programma denso di appuntamenti. Si parte venerdì 26, nella centralissima Piazza Gazelli, dalle ore 21 con la Nuech de la Dansa: serata danzante con il gruppo occitano Charé Moulà.

Sabato 27 invece si terrà la tradizionale “Grigliata sotto le stelle”: una cena aperta a tutti a base di carne, con un menù pensato anche per i più piccoli.

Dopo la cena, i partecipanti si potranno scatenare in pista con l’accompagnamento musicale della band dance “Elemento 90”.

La festa continuerà fino a tarda notte con l’intrattenimento di Mauro Vaj Dj di Radio Number One. Domenica 28 infine si potrà assistere all’imperdibile spettacolo di “Protagonisti per una sera”, condotto dalla oramai storica presentatrice rossanese Roberta Degiovanni.

Il talent musicale e artistico aperto a tutti, vedrà, tra gli altri, la partecipazione del duo comico rossanese “Fredu e Tbi”. Durante tutte le serate sarà in funzione il servizio bar a cura dei volontari della Pro Loco.

Tutte le serate sono a ingresso libero.

Per info e prenotazione cena (entro giovedì 25 luglio) Paolo: 3475178662 e Simone: 3460809796.

Per partecipare a “Protagonisti per una sera” contattare Bruno: 3471101683.