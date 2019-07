Cuneo illuminata 2019, un successo “spaziale”

Si è chiusa ieri sera, domenica 21 luglio, la 5ª edizione di “Cuneo Illuminata”.

Anche quest’anno l’evento di punta dell’estate cuneese si è confermato un successo e un’ottima vetrina promozionale per Cuneo.Grande l’affluenza di pubblico, arrivato in città anche da altre regioni e dall’estero per assistere alle accensioni di “Cuneo Illuminata” e partecipare agli oltre 60 gli eventi collaterali, tutti sempre sold-out.

Nell’anno del 50° anniversario dell’allunaggio dell’Apollo 11, avvenuto il 20 luglio 1969 e della prima camminata sul suolo lunare dell’astronauta Neil Armstrong (21 luglio 1929 ore 4.56), “Cuneo Illuminata 2019” ha infatti reso omaggio alla “passeggiata lunare” con un ricco programma di iniziative. 16 visite guidate a piedi e in bicicletta in giro per la città, 15 esibizioni gratuite in piazza Foro Boario, 14 appuntamenti con il video-mapping sul Palazzo della Fondazione Crc, 8 proiezioni di film a tema lunare al Cinema Monviso, 4 laboratori per famiglie, 4 giornate di street-food, 4 spettacoli del “Teatro della Tosse”, 2 serate di osservazioni lunari, 2 cene, 2 conferenze e 1 presentazione di un libro, 1 corsa con partenza all’alba a cui hanno partecipato 250 corridori, 1 processione con oltre 60 confraternite e circa 500 confratelli e 1 grande concerto in piazza Galimberti con migliaia di spettatori.

Ciliegina sulla torta la straordinaria partecipazione alla Notte Bianca di sabato 20 luglio, con la città invasa da migliaia e migliaia di persone ed intrattenimenti, musica, spettacoli, visite, cultura, sport e divertimento che hanno animato tutta Cuneo.

“Un successo per tutta Cuneo, frutto di un lavoro collettivo che ha visto in prima linea volontari, partner istituzionali e sponsor- dice il presidente dell’associazione Comitato Cuneo Illuminata Federico Borgna -. La grande novità di quest’anno, la compagnia del ‘Teatro della Tosse’ ha incantato migliaia di persone, così come gli spettacoli di luci e musica e il ‘Planetario’ di Luci d’Artista che per dieci giorni hanno dato luce alla città. Un’emozione incredibile”.