Domenica a Valmala mangia e cammina e concerto di zampogna

Domenica prossima, 28 luglio a Valmala si svolgerà "Mangia e cammina. Il sentiero delle veggenti". La partenza è dalle ore 9.15, per gruppi ogni 30 minuti. In caso di mal tempo ci sarà comunque il pranzco alle ore 2.30.



Percorso: Borgata Chiesa partenza - Rora colazione; Borgata Co ‘ di gaj visita alla cappella di San Onorato - Borgata Chiot mMrtin aperitivo - Borgata Boschero - Borgata Meira del mes antipasti - Borgata Palancia’ arlac antipasti - Borgata Jauda - località Arlac (pista di atterraggio) antipasti - località santuario arrivo polenta e dolce.



Info e prenotazioni: Nadia Marchiò tel 333.874372



Sempre domenica 28 luglio a Valmala, nell’ambito del Festival Occit’Amo, alle ore 18 al santuario si terrà il concerto di Emanuele Nico Berardi, uno dei più bravi polistrumentisti italiani di musica popolare, indiscusso maestro e profondo innovatore della zampogna, la cornamusa italiana. Ingresso libero



Già docente al Conservatorio Tito Schipa di Lecce della Cattedra di Fiati popolari, Emanuele Nico Berardi mescola, primo in assoluto, strumenti e ritmi andini con la musica popolare dell’Italia del sud. Una fusione che ha portato in giro per il mondo attraverso una intensa attività concertistica. Partecipa alla realizzazione di opere di Ramirez, Handel, Zimarino ecc., con diverse formazioni corali (“Teatro Petruzzelli”, “Harmonia”, “SudControCanto”, “Decima Sinfonia” ecc)., a colonne sonore (film “Io non ho la testa”, regia di E.Olmi, “Pietre miracoli e Petrolio”, di G. Pannone e diversi documentari).



È solista (zampogna, quena e charango) in diverse formazioni classiche (Ars Nova (Benevento), Kiss quintett (Bari), Zandonai (Trento), Orchestra di Avezzano ecc.). In duo con Horacio Duran Vidal (Inti Illimani), mette in scena “Encuentro” concerto per zampogna e charango. Partecipa a prestigiosi festival internazionali anche in qualità di relatore. Pubblica nel 2000 il cd La zampogna annunciatrice – Pastorali e canti di natali per zampogna e ciaramella” (Ed. Corriere “del Giorno) e nel 2009 “Il Soffio dell’Otre” (Ed. RadiciMusic), premiato quale miglior disco del mese dalla rivista belga “Le canard Folk”. Collabora come musicista e arrangiatore in una ventina di pubblicazioni discografiche.