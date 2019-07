Gita al ristorante "Cascina il Galletto" di Manta per i bambini della scuola materna "Regina Margherita" di Saluzzo"

Mercoledì 17 luglio i bambini della scuola materna “Regina Margherita” di Saluzzo si sono recati al Ristorante “Cascina Il Galletto” di Manta.



Sono stati accolti dai nonni Rivoira, Alida e Giorgio, con i quali hanno visitato la tenuta, l’uliveto e hanno partecipato ad una caccia al tesoro, terminata con un gustoso premio a base di pane e olio di produzione propria.



Dopo un allegro pranzo in compagnia, i bimbi, le maestre e le cuoche sono tornati a scuola stanchi, contenti e soddisfatti per la bella esperienza vissuta.



La scuola materna “Regina Margherita” ringrazia i proprietari del Ristorante “Cascina Il Galletto” per la loro disponibilità e generosità.