Il Baladin Open Garden vi aspetta per un programma settimanale molto speciale

Ecco le proposte della settimana al Baladin Open Garden:

MARTEDI’ 23 LUGLIO

ORARI DEL PARCO: dalle 18.00 all’01.00

INGRESSO GRATUITO

Per info: 340 6076351

CINEMA & EASYFOOD

"Una storia che si può raccontare solo attraverso la loro musica". Il cinema al Baladin Open Garden vi porta negli anni 60 con l'incredibile film "Jersey boys". L'ascesa di Frankie Valli e la scoperta del sound dei Four Seasons. Una grande storia diretta e vista dagli occhi di Clint Eastwood. Brani senza tempo "big girls don't cry!" o ancora "sherry" che vi faranno viaggiare in America negli anni della mafia e dei grandi interpreti rock, soul e jazz. Da gustare prima, dopo e durante la pellicola "pastrami, pickles & mustard". E per chi volesse altro? Cucina street e spine Baladin attive dalle 18.00 per accontentare tutti i palati! Vi aspettiamo!





MERCOLEDI’ 24 LUGLIO

ORARI DEL PARCO: dalle 18.00 all’01.00

INGRESSO GRATUITO

Per info: 340 6076351

SERATE SPETTACOLO - PERFORMANCE ARTISTICHE TRA TEATRO E CIRCO

Karla Alexandra Arevalo Rosales dalla scuola di circo di Torino FLIC ospite al Baladin Open Garden. Uno spettacolo nella poetica dell'universo tra le illusioni del presente. Un corpo che si deforma e cammina nello spazio dei tessuti aerei. "Lei-là" è pronto a stupirvi e a portarvi in un miraggio della mente. Curiosi? Siamo aperti dalle 18 - Spettacolo dopo le 21!





GIOVEDI’ 25 LUGLIO

ORARI DEL PARCO: dalle 18.00 all’01.00

INGRESSO GRATUITO

Per info: 340 6076351

STREET FOOD ALL'ITALIANA

Trote, trote, trote! Al Baladin Open Garden arriva l'azienda agricola "Agritrutta". Lorenza segue tutta la filiera del suo prodotto: dall'allevamento alla tavola con il motto "Il buon pesce di casa nostra: sano, buono, sicuro e libero!". Il nostro chef Christian Meloni Del Rio vi porterà alla scoperta della trota in tantissime varianti: alla brace, negli hamburger e in tanti altri modi da acquolina. Non vi resta che venire a provarlo!





VENERDI’ 26 LUGLIO

ORARI DEL PARCO: dalle 18.00 all’01.00

INGRESSO GRATUITO

Per info: 340 6076351

DJ SET E BEER COCKTAIL AREA

Sapevate che al Baladin Open Garden è nato un piccolo club proprio nella cantina della cascina storica? Tra le vecchie botti Dj Bubu è pronto a farvi saltare e ballare tutta la notte, mentre Alessia - la nostra bartender è lì per portarvi nell'innovativo mondo dei beer cocktail. Venite a scoprire il Susi Manhattan fatto con aria di Susi Dry Baladin. Divertirsi è cosa seria!





SABATO 27 LUGLIO

ORARI DEL PARCO: dalle 18.00 all’01.00

INGRESSO GRATUITO

Per info: 340 6076351

PIZZA ALLA ROMANA E SERATA POP

Pizza alla romana e serata POP? Presenti! Venite a scoprire le proposte di Alessio e Christian e lasciatevi tentare dall'impasto spettacolare e dalle farciture fresche e genuine. Musica Pop di tutti i tempi e pizza! Insomma una combo inimitabile!





DOMENICA 28 LUGLIO

ORARI DEL PARCO: dalle 10.30 alle 00.00

INGRESSO GRATUITO

Per info: 340 6076351

LA DOMENICA AL GARDEN