“In-materialità”: nella ex chiesa di San Domenico ad Alba la mostra di Enrico Porro

Prosegue fino a sabato 27 luglio 2019 “In-materialità”, personale di pittura di Enrico Porro a cura di Liletta Fornasari, allestita nella ex chiesa di San Domenico, in via Teobaldo Calissano 7, ad Alba.

La mostra, in collaborazione con la Galleria Ferrero di Ivrea, è stata inaugurata con successo lo scorso 13 luglio e sarà visitabile, a ingresso gratuito, dal martedì al venerdì dalle 15 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 14,30 alle 18,30.

Sono già tanti i visitatori che hanno apprezzato la recente produzione dell’artista piemontese, alle prese con tele e arazzi di medio-grande formato, che mettono in risalto l’indagine intensa sulla figura umana, affrontata in modo originale ed essenziale, come fosse la chiave di una ricerca interiore.