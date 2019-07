“In viaggio Coraggio relazioni e sogni”, lo spettacolo dei 4Sangiu arriva a Valdieri

Tappa estiva per lo spettacolo “In viaggio Coraggio relazioni e sogni” presso l’Hotel Royal delle Teme Reali di Valdieri, in una tranquilla vallata a 1.370 m. punto di partenza per numerose escursioni nelle valli circostanti il monte Argentera. Un complesso posto all’interno del Parco naturale delle Alpi Marittime che offre oltre alle cure termali una cornice meravigliosa di monti e di vegetazione.



Un viaggio che porterà delle testimonianze di vita in montagna; racconterà del coraggio di sei giovani donne che hanno fatto una scelta importante “quella dei piccoli numeri” e hanno messo al centro della loro vita l’amore per la montagna riaprendo altrettante strutture (negozio, bar, campeggio, locanda, la casalpina e un B&B).



Un viaggio che si terrà all’interno della hall dello splendido Hotel Royal delle Terme Reali di Valdieri per sensibilizzare l’importanza del recupero di due preziosi candelieri del tardo ‘800, dono della Regina Elena di Savoia alla Parrocchia di Sant’Anna di Valdieri, in legno intagliato, dipinto, dorato e decorati con lo stemma sabaudo.

Lo spettacolo è stato fermamente voluto dalla PRO LOCO di Sant’Anna di Valdieri che lo ha inserito all’interno dei festeggiamenti dell’estate 2019 – frazione Sant’Anna e Terme di Valdieri.



I 4Sangiu hanno accettato molto volentieri l’invito della Pro Loco pur dovendo apportare delle modifiche allo standard dello spettacolo in viaggio, rinunciando a balletti e coreografie visto lo spazio contenuto del palco.

Tuttavia hanno apprezzato molto l’opportunità di dare un piccolo contributo per aiutare quel territorio montano e un aiuto a dargli visibilità, anche se solo per un breve periodo.



La serata, ad ingresso libero, sarà presentata da Matteo Garnero, giornalista del il Saviglianese e Telegranda.



I volontari della Pro loco e i 4SANGIU (Giuseppe Alladio, Romina e Daniela Gianoglio, Bobo e Domenico Bosio, Mauro Borello e Giona Bosio) vi aspettano venerdì 26 luglio 2019 – alle ore 21 – presso le Terme Reali di Valdieri per passare una piacevole serata di musica, di racconti e di emozioni in modo che ciascuno porti a casa un messaggio importante per la propria vita.