"Incanti nel parco": a Cuneo torna la rassegna estiva di teatro per ragazzi

Domenica 28 Luglio alle 17,30, al Parco della Resistenza di Cuneo, appuntamento con Incanti nel Parco, rassegna di teatro per ragazzi organizzato dalla Compagnia Il Melarancio.

Lo spettacolo è "Casca il mondo casca la terra" della compagnia Oltreilponte Teatro (Torino).

Ci sono due villaggi. Uno in alto in cima alla montagna, che si chiama il Villaggio del freddo perché c’è il ghiaccio e gli abitanti soffrono il freddo. E uno in basso, ai piedi della montagna, vicino al deserto, il Villaggio del caldo, dove c’è la sabbia e gli abitanti patiscono il caldo. Due sovrani tiranneggiano sui due popoli e con l’inganno, entrambi, fanno in modo che gli abitanti si accusino a vicenda di essere i responsabili di ogni male. Tant’è che un giorno tra i due popoli scoppia la guerra. Saranno Malatesta e Malaspina due bambini di fazioni opposte, che insieme salveranno la situazione scoprendo che… a metà tra qui e là, si sta proprio bene, e soprattutto che proprio lì si può trovare la pace. Uno spettacolo da godere ….a squarciagola!

Per tutti

In caso di pioggia lo spettacolo sarà annullato