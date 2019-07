Valle Maira e dintorni, è in vendita il racconto storico riportato alla luce da Costanzo Bianco

Torna in libreria a distanza di ottant’anni (prima pubblicazione 1938), una vicenda praticamente sconosciuta che ha riguardato l’alta valle Maira durante la guerra di successione austriaca (anno 1744).



L’esercito gallo-ispanico, valicando il colle di Soutron, discese sull’abitato di Chiappera seminando morte e terrore ma il coraggio, la tenacia di don Resplendino, parroco di Stroppo ma originario di Chiappera, alla fine evitò il peggio.

Non solo!



L’astuzia dei montanari dell’alta valle causò all’esercito invasore ingenti perdite rallentando così la marcia verso Cuneo e la pianura dove, a Madonna dell’Olmo, si svolse un’epica battaglia.



Si tratta insomma di un racconto storico, quello riportato alla luce da Costanzo Bianco, arricchito da non poche informazioni raccolte e commentate dall’autore, che vanno ad aggiungersi alle vicende di una coppia di innamorati che vivono in valle Maira.



Particolarmente interessanti poi le pagine riguardanti i rifugi, ancora oggi presenti, sotto le abitazioni di Chiappera, che avevano permesso nei secoli, complici i transiti di eserciti stranieri a partire dal Medioevo, di proteggere la popolazione ed il bestiame.

In particolare Bianco narra la ristrutturazione di una grangia, appartenente alla sua famiglia, con dovizia di particolari curiosi e storicamente significativi.

Il volume, poco più di 150 pagine, è accompagnato da foto e cartine d’epoca e si trova in vendita al prezzo di 14 euro nelle edicole e librerie della valle Maira o alla Libreria dell’Acciuga a Cuneo.