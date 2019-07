Sei studenti neo diplomati dell'Eula affronteranno per 12 settimane un progetto internazionale

Grazie al finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino sei neo diplomati dell’I.I.S. Arimondi Eula saranno i protagonisti di un progetto di mobilità internazionale di 12 settimane con i Talenti Neo Diplomati.



Protagonisti dell’esperienza sono per la sede di Savigliano Oriana Binjiaku neo diplomata del corso amministrazione finanza e marketing e Edoardo Lattanzio, Marco Mina e Matteo Valle neo diplomati del corso CAT, mentre per la sede associata di Racconigi Andrea Lattuchella neo diplomato del corso perito meccanico dell’automazione e Alessia Dokaj neo diplomata del corso di liceo scientifico.

Gli alunni, accompagnati dalle loro famiglie, hanno ricevuto dal Dirigente Scolastico prof. Luca Martini il saluto di buon viaggio con l’augurio di vivere al meglio un’esperienza altamente formativa e di sicuro interesse.



I tirocini professionali si terranno a Cork in Irlanda e a Siviglia in Spagna e i neo diplomati avranno così la possibilità di confrontarsi e misurarsi in contesti diversi da quello scolastico territoriale.



Un po’ di emozione ha accompagnato l’ufficiale consegna dei biglietti aerei a cui hanno fatto cornice i sentiti ringraziamenti al Dirigente per l’opportunità offerta agli studenti appena diplomati.