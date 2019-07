Cuneo, proseguono le proiezioni alla "Pinetina": a Cinema Insieme arriva "La donna elettrica"

Venerdì 26 luglio, presso il parco “La Pinetina”, ore 21.30, è in programma l’ultimo film della rassegna cinematografica estiva “Cinema insieme” proposta da MenteInPace, Centro Diurno S.S.Mentale, Casa del Quartiere Donatello, Comune di Cuneo, Cooperative Sociali Momo, Proposta 80 e Colibrì, ACLI, le Associazioni Spazio Mediazione & Intercultura, Amnesty International, Se non ora quando?, Arci Gay, con il sostegno di Fondazione CRC e CSV Società Solidale, all’interno del progetto “Ancora Insieme”.

Quest’anno parliamo di vite in bilico, rapporti in continua tensione tra necessità di certezze e bisogni di cambiamento. Storie che si raccontano, attraverso le immagini, per ricordarci la complessità della vita.

Sarà proposto “La donna elettrica” di Benedikt Erlingsson, con H. Geirharosdottir, J. Siguroarson, D. Por Jonsson, M. Tryguason Eliasen – Francia Islanda Ucraina – 2018 – Dur. 101’. Racconta la storia di Halla, che sembra una donna come le altre, ma dietro la routine di ogni giorno nasconde una vita segreta: armata di tutto punto compie spericolate azioni di sabotaggio contro le multinazionali che stanno devastando la sua terra, la splendida Islanda. Quando però una sua vecchia richiesta d’adozione va a buon fine e una bambina si affaccia a sorpresa nella sua vita, Halla dovrà affrontare la sua sfida più grande.

Come sempre ingresso gratuito. In caso di maltempo il film sarà proiettato nel salone del Centro Diurno del S.S.Mentale adiacente al parco.