Valle Argentina: tra le testimonianze dell'evento "La montagna è viva, viva la montagna", anche quelle "al ritmo delle stagioni" di Tommaso e Alessia

Vi siete mai chiesti almeno una volta come sarebbe lasciare la città per vivere in montagna? Questa è un'esigenza che accomuna sempre più giovani e ne sa qualcosa Tommaso D’Errico, un caso letterario ed un esempio di questa scelta di vita che è stata raccontata mercoledì in Valle Argentina per “La Montagna è viva, viva la Montagna”.



Tommaso e la sua compagna Alessia Battistoni nel 2015 hanno lasciato la vita caotica e frenetica di Roma per trasferirsi prima in una sperduta località della Valle Maira, borgata Garino di Marmora, in provincia di Cuneo e ultimamente in un altro piccolissimo borgo sull’Appennino tosco emiliano con una sessantina di anime.

