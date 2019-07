Pluto, Toma e Perla vi aspettano all'Happy Dog a Guarene

L’Associazione Happy Dog è nata nel 2014 proseguendo l'attività di volontariato intrapreso già da diversi anni, presso il canile Dog's World di Guarene. Il canile si trova in via Mulino Vecchio 31 in frazione Vaccheria di Guarene.

Oggi vi presentiamo Pluto, Toma e Perla.

Pluto è un simpatico cagnolino, simil volpino, di taglia piccola… ci aiutate a trovargli una casa?

Toma è giovane, inizialmente timida ma affettuosa e curiosa, attualmente vive in box con un maschio.

Perla sta ancora cercando casa… ci aiutate ad aiutarla?

Sul nostro sito www.canilevaccheria.it potrete trovare tutti i nostri adorati 4 zampe.



Happy Dog è aperto il lunedì, mercoledì, venerdì pomeriggio e il sabato tutto il giorno. 338/5812367 (Roberta) - Pagina Facebook: Happy Dog