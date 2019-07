Confartigianato Fossano: cena di metà mandato con il presidente Malvino, direttivo e impiegati

Il direttivo ed gli impiegati di Confartigianto Fossano si sono stretti intorno al loro Presidente Comm. Clemente Malvino che, a metà mandato, ha voluto condividere e festeggiare questa sua esperienza, invitandoli ed omaggiandoli con una grigliata tenutasi nella serata di venerdi 12 luglio in concomitanza della festa frazionale di Santo Stefano.

"Un incontro che non ha voluto essere solo una cena ma un momento associativo, di aggregazione, in cui ci si può conoscere meglio, raccontare le proprie esperienze, ricordi e vicende che accomunano tutti al mondo artigiano - ha dichiarato Malvino -. Nelle vesti di Presidente pertanto mi preme esprimere un caloroso ringraziamento agli intervenuti, (oltre una ventina), e a quanti hanno espresso il loro rammarico per non aver potuto presenziare a questa serata. Una bella dimostrazione di amicizia e di aggregazione che si è venuta a creare nella squadra della Confartigianato Fossanese".