Alba, vigile mancò dopo 39 anni di servizio: eredi donano la sua automobile alla Municipale

E’ un gesto che merita sicuramente un plauso da parte di tutti gli albesi quello col quale gli eredi di Gianfranco Boella hanno voluto rendere omaggio alla memoria del loro congiunto, per 39 anni valente agente della Polizia Municipale langarola.



Originario di Coazzolo, in provincia di Asti, Boella aveva preso servizio al Comando di piazza Duomo il 1° dicembre 1978, dopo esser stato per quattro anni in forza all’Arma dei Carabinieri. In quegli stessi locali è mancato due anni fa, poco prima della mezzanotte del 1° luglio 2017, stroncato da un improvviso malore mentre si accingeva a smontare dall’ennesimo turno serale.



Boella aveva appena 61 anni. Due mesi dopo, il 1° settembre di quello stesso anno, si sarebbe dovuto congedare per andare finalmente in pensione, accomiatandosi da quel Corpo che "per lui – come ricorda oggi il comandante Antonio Di Ciancia – era stata una seconda famiglia", come una famiglia allargata erano state per lui le diverse generazioni di albesi che lungo i decenni avevano imparato ad apprezzarne le doti di gentilezza e disponibilità, riconoscendo nel "cinesino" – questo il bonario soprannome che negli anni gli era rimasto cucito addosso – una figura certamente rigorosa, come il ruolo gli imponeva, ma comunque amica, un sicuro punto di riferimento sulle strade della città.



Col padre mancato già un paio di anni prima, con la sua scomparsa Gianfranco Boella lasciò solamente l’anziana madre, anch’ella passata a miglior vita poco tempo più tardi. Suoi eredi sono quindi divenuti alcuni cugini, che di comune accordo hanno deciso di devolvere quella che era stata la sua ultima automobile al Comune di Alba, affinché la Polizia Municipale la potesse utilizzare nell’ambito dei suoi quotidiani servizi.



La Volkswagen Golf di Boella, un mezzo praticamente nuovo, con appena 8mila chilometri all’attivo, è così divenuta proprietà del Municipio e in questi giorni è stata consegnata alla carrozzeria incaricata di equipaggiarla con le diverse dotazioni – dalle sirene alle bande rifrangenti – necessarie per renderla funzionale all’utilizzo da parte di quel Corpo al quale il suo proprietario aveva dedicato in pratica buona parte della sua esistenza.



Con la sua stessa matricola – la numero 9 – andrà ad arricchire un parco mezzi che nell’attesa del nuovo arrivo conta oggi su un totale di 7 automobili (due Toyota Auris, di cui una ibrida elettrica, una Toyota Yaris, una Jeep Renegade, una Fiat Punto, una Fiat Panda 4x4 e una Citroen C3), due motociclette e quattro biciclette.



"Davvero un bel modo di ricordare Gianfranco – conviene il comandante Di Ciancia –, un amico e un collega sempre disponibile, che ha dato tanto a questa città e che ha lasciato un grande vuoto anche nel nostro gruppo".