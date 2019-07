Atteso per domani e giovedì il picco di calore in provincia di Cuneo

Attesa da domani un’ondata di caldo sulle regioni settentrionali italiane e lungo la costa tirrenica. Non è esente da questa situazione la provincia di Cuneo, dove le temperature saranno in crescente aumento, sia nei valori massimi che in quelli minimi. A causa dell’umidità le temperature percepite saranno ben superiori a quelle misurate e raggiungeranno i 38-39°C nei valori massimi e 25° in quelli minimi.

Ovviamente saranno forti i disagi, soprattutto per chi vive nelle città e nelle zone di pianura, anche se i valori di temperatura rimarranno inferiori rispetto a quelli misurati a fine giugno e inizio luglio; tuttavia il caldo risulterà più afoso a causa dell’elevato contenuto di umidità.

Il picco del caldo è atteso per le giornate di mercoledì e giovedì; tra venerdì pomeriggio e sabato potrebbero verificarsi rovesci temporaleschi portando una temporanea attenuazione del disagio.