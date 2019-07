Boy scout di Savigliano e Cavallermaggiore soggiornano a San Michele Mondovì

Vivranno per una settimana all'aria aperta, senza tecnologia, facendosi forza l'un l'altro. Per la loro esperienza hanno scelto San Michele Mondovì, accampandosi nella radura della bicocca di San Giacomo, località nota per la battaglia napoleonica del 19 aprile 1796, incastonata nel verde dei boschi.

I giovani sono stati divisi in 5 gruppi: a ciascuno di essi, gli animatori forniscono lo stretto necessario. Sono i ragazzi a doversi organizzare e gestire: una volta ottenuti pali e corde, costruiscono i basamenti sopraelevati delle tende, mentre

fronde e rami, assemblati dalle loro mani con il terriccio e il fango, divengono la base dei punti cottura su cui cucinare gli alimenti.



L'amministrazione comunale, per bocca del sindaco Domenico Michelotti, si è detta "felice della proposta che ci hanno fatto gli scout e li abbiamo accolti a braccia aperte e gratuitamente. Grazie ai cantonieri e alla protezione civile abbiamo sistemato l'area e la via d'accesso, danneggiate dagli ultimi temporali.

Abbiamo solo richiesto che tutti gli approvvigionamenti e gli acquisti della settimana vengano effettuati in tutti i negozi e nelle attività del paese".