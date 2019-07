Bra, nuovo presidente per il Gruppo Civico Volontari della Protezione Civile

“Ringrazio chi ha creduto in me, promuovendo la mia candidatura”. A parlare è Tonino Traversa, neoeletto presidente del Gruppo Civico Volontari della Protezione Civile di Bra, subentrato a Gian Massimo Vuerich, che resta nel direttivo in qualità di consigliere. Completano il collegio nominato venerdì 21 giugno: il vicepresidente Marco Milanesio, il segretario Silvio Oggero e i consiglieri Piera Burdese, Federico Dellarossa e Domenico Galvagno.

Una stagione nuova che apre la via a orizzonti di crescita sia per l’organizzazione che per i volontari stessi, attesi da eventi di grande rilevanza, primo fra tutti Cheese, in calendario dal 20 al 23 settembre.

“Continueremo a portare la nostra capacità e il nostro impegno là dove è necessario, continuando a svolgere con alto senso di responsabilità tutte quelle attività che finora ci hanno chiamato in causa”, spiega Traversa. Aggiungendo: “Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti e spero che questo Gruppo, composto da tante persone che sentono sulla pelle il distintivo della Protezione Civile, possa continuare al meglio il suo percorso per il bene della nostra comunità”.

Pensando a loro vengono subito in mente le tute catarifrangenti, le auto attrezzate e le dotazioni del mestiere, usurate da anni di interventi. Quello che non tutti conoscono è il lavoro che sta dietro all’organizzazione braidese, che chiama alle armi nuove leve nella sede di via Euclide Milano 18.

“Il valore aggiunto dei volontari è che sono cittadini competenti, perché conoscono i rischi presenti sul territorio ed i giusti comportamenti da tenere durante gli eventi, dettati da esperienza e formazione”. Per essere sempre pronti, non ci si può improvvisare.