Garessio: episodi di inciviltà nella zona dei giardinetti della Libertà

"Siamo attenti alla situazione della zona - dichiarano dal municipio - e stiamo intensificando i passaggi dei dipendenti comunali per garantirne la pulizia, compatibilmente con altre opere che si stanno svolgendo nell'ambito dell'arredo urbano e del verde" .

Inoltre, "finalmente è stato risolto il problema tecnico alle telecamere e si spera che questo sia un deterrente a non commettere più gesti simili. In più, contiamo di risistemare appena possibile la staccionata in legno, pericolosa e ormai rovinata, che delimita la passeggiata lungo Tanaro nell'adiacente area sportiva".