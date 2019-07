L’albese Miroglio rinnova logo aziendale e immagine coordinata di gruppo

Nuova immagine coordinata per il Gruppo Miroglio di Alba. La novità è quella appena comunicata dal quartiere generale della storica azienda del tessile e della moda femminile, che fa sapere di aver "rinnovato la propria identità visiva 'corporate', attraverso un’immagine più attuale, contemporanea, in linea con la nuova 'anima' del Gruppo, un’azienda caratterizzata da una solida cultura industriale, con lo sguardo rivolto al futuro e una visione internazionale".



Il primo elemento di novità è il logo, dove la “M”, efficace sintesi visiva del nuovo marchio, si ispira al movimento del tessuto all’interno dei cilindri per la stampa, espressione di una realtà dinamica e in continua evoluzione.

Il colore scelto è il blu, il colore dell’inchiostro, del disegno, della stampa, da sempre presente nel logo aziendale oggi rivisitato con una nuova declinazione cromatica che rimanda al lapislazzuli, pietra preziosa utilizzata dai più importanti artisti e pittori nel corso dei secoli. Unica eccezione cromatica il logo di Miroglio Fashion, che mantiene il bianco e nero per valorizzare al meglio le identità dei singoli brand.



Il carattere deriva dal 'Quirinus', disegno della Fonderia Nebiolo, antica industria torinese specializzata nei caratteri tipografici, che per le sue caratteristiche di eccellenza e la collocazione geografica richiama la realtà di Miroglio. Il particolare font è stato rivisitato in chiave contemporanea, pur conservando un sapore storico.



Il nuovo logo è alla base della rinnovata identità e di tutto il progetto grafico di Miroglio Group, così come delle principali società controllate, Miroglio Fashion e Miroglio Textile, per cui sono state realizzate declinazioni personalizzate e differenziate.



Per quanto riguarda la nuova veste on line, sia il sito di Gruppo (www.mirogliogroup.com), che racconta i valori, la mission e l’heritage dell’azienda, sia quelli delle due principali società collegate sono stati completamente rivisitati. Il sito di Miroglio Fashion (www.mirogliofashion.com) caratterizzato da un’elegante homepage in bianco e nero, dedica ampio spazio ai brand, ai partner, ai team creativi che studiano e realizzano le collezioni dei diversi marchi, ognuno con la propria distintività, per dare vita alla “moda in tutte le sue forme”.

Il sito di Miroglio Textile (www.mirogliotextile.com) valorizza al meglio il know how, le caratteristiche distintive, gli stabilimenti e i progetti innovativi dell’azienda leader a livello europeo nel settore dei tessuti stampati.



Il progetto grafico della nuova identità nasce dalla sinergia degli studi Ascionemagro e FM Milano, specializzati nel settore del graphic design e della comunicazione visiva. La progettazione dei nuovi siti aziendali è invece firmata da un’altra realtà milanese, Giga Design Studio, specializzata nella comunicazione d’impresa sul web. Foto e video sono di Enece Film.