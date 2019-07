Marchio Ospitalità Italiana: via all'edizione 2020, 15 i nuovi posti disponibili

È al via l’edizione 2020 del marchio di Ospitalità Italiana promosso dalla Camera di commercio di Cuneo con 15 nuovi posti disponibili. Presentazione delle domande entro il 31 agosto.

La partecipazione al marchio di qualità è su base volontaria, aperta a tutte le strutture turistiche che svolgono l’attività da almeno un anno, rispondano ai requisiti previsti dal bando e svolgano l’attività secondo i disciplinari previsti per la propria categoria.

Le domande di nuova adesione devono pervenire entro il 31 agosto, unicamente all’indirizzo protocollo@cn.legalmail.camcom.it indicando nell’oggetto “Bando per il marchio Ospitalità Italiana – anno 2020”.

Per l’ammissione delle domande si terrà conto dell’ordine cronologico di arrivo delle schede. Informazioni, testo del bando e schede per l’adesione all'indirizzo www.cn.camcom.gov.it/marchiqualita2020.

La quota per aderire al progetto e ricevere la prima visita di controllo dell’organismo certificatore è di 122 euro (100 euro + IVA) per le strutture iscritte al Registro imprese; 244 euro (200 euro + IVA) per la categoria dei bed & breakfast non iscritti al Registro imprese.