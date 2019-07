Domani mercoledì 24 luglio la rassegna del cinema all’aperto in città approda in via Pignari. Verrà proposto il cartone animato “ C’era una volta il principe azzurro” film di animazione, una storia di incantesimi e grandi sfide che appassionerà grandi e piccoli.

Inizio proiezione alle 21,25. Lo spettacolo è ad ingresso gratuito e non si svolgerà in caso di maltempo.