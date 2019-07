Sindaci del Roero, il timone passa a Silvio Artusio Comba

Silvio Artusio Comba è il nuovo presidente dei Sindaci del Roero. Eletto durante l'assemblea che l'associazione ha tenuto nei giorni scorsi presso il santuario della Madonna dei Boschi a Vezza d'Alba, il primo cittadino di Monticello d’Alba, recentemente confermato per il suo secondo mandato in municipio, succede così a Franco Artusio, fino al maggio scorso alla guida del Comune di Guarene. Artusio Comba resterà in carica per due anni e mezzo, avendo al proprio fianco la collega vezzese Carla Bonino nelle vesti di vicepresidente.



"L'elezione è avvenuta all'umanità. Questo è molto importante perché denota un contesto di grande sinergia tra i Comuni della Sinistra Tanaro. Mi auguro sia di buon auspicio per il lavoro che tutti insieme dobbiamo fare – dichiara Artusio Comba al nostro giornale –. I primi progetti sui quali ora ci impegneremo volgono lo sguardo alle iniziative dell'Associazione Valorizzazione Roero, con la neonata WineFoodAcademy, e a tutti gli aspetti concernenti la promozione del turismo e del territorio. La cosa importante e da sottolineare è la necessità e la volontà di fare sinergia, presupposto che porterà risultati e buoni frutti. Lavorare insieme ci darà l'opportunità di confrontarci al meglio e trovare le migliori soluzioni per il bene del nostro territorio e dei suoi cittadini".



"Per la seconda volta sono stata confermata alla vicepresidenza della nostra associazione tra Comuni. Mi auguro che non sia solo per una questione di quote rosa, ma perché il lavoro da me svolto finora è stato considerato positivamente – aggiunge la vezzese Carla Bonino –. Le cose da fare sono davvero tante. In questo senso, tutti cooperiamo per portare avanti le iniziative che riguardano il Roero. All'interno della commissione dell'associazione, personalmente continuerò a dedicarmi al decoro urbano e alla pulizia ambientale con il progetto 'Fossi puliti', coinvolgendo tutti i colleghi con un programma calendarizzato per ogni Comune. Poi, attraverso la delega provinciale al turismo, cercherò anche di realizzare qualche progetto all'interno dell'associazione".