Verzuolo: Agraria e nuovo Itis: i docenti chiedono che gli allievi arrivino con i bus sul piazzale della scuola

Con la nuova decisione assunta di non più far salire i pullman all’ingresso dell’ istituto di Agraria e del nuovo Itis in collina, verrà scompaginato il quadro orario delle lezioni e si potranno creare problemi di viabilità lungo la provinciale, dove i pullman arrivano e partono negli orari scolastici.

Una cinquantina di docenti e personali Ata delle due scuole in una lettera inviata in copia ai presidenti di Regione Alberto Cirio e Provincia Federico Borgna e al sindaco di Verzuolo Giancarlo Panero evidenziando i punti critici relativi ai trasporti da e per il campus chiedono agli Enti competenti che:”per mantenere inalterato lo standard dei servizi, i ragazzi possano raggiungere la scuola sin sul piazzale con mezzi pubblici adeguandone la strada. Che per gli allievi con handicap sia garantito il trasporto fin davanti agli edifici e che il tempo scuola sia mantenuto inalterato senza pregiudicare equilibri organizzativi”.

Al momento non ci sono stati riscontri alla richiesta. Intanto nel prossimo Consiglio comunale di Verzuolo di venerdì 26 luglio verranno proposte in approvazione alcune varianti utili alla realizzazione del nuovo edificio ’Itis Rivoira, tra cui la variante urbanistica che evita l’abbattimento di diverse piante del viale lungo la provinciale Saluzzo-Cuneo all’imbocco di via IV Novembre.

L’abbattimento era stata una richiesta dalla Provincia (corretta poi nel Consiglio di fine marzo, anche in seguito alla raccolta firma cittadina promossa dal Comitato “Salviamo il viale", per fare posto alla nuova fermata dei bus scolastici e all’ ampliamento dell’ accesso alla via che sale all'istituto per l'Agricoltura.

La fermata per i mezzi in arrivo da Saluzzo sarà invece realizzata di fronte al bar Oasi dove già esiste uno slargo, mentre in uscita vicino nell’area Ghione.

“Se mantenere integra la struttura del viale è un bene” sottolinea Gianfranco Marengo uno dei docenti firmatari, questo non si risolve il problema della viabilità d’accesso al futuro polo scolastico.

Il tragitto a piedi degli allievi si sottolinea nella lettera porterebbe gravi ripercussioni sull’attività didattica e sul quadro orario delle lezioni. Ci sarà infatti un ritardo nell’ingresso di almeno 15 minuti e analogamente un anticipo di uscita. Questo significa recuperare nei termini di ore aggiuntive.

Viene ipotizzata la situazione che potrebbe crearsi nel traffico cittadino: arrivando da Saluzzo i pullman si fermeranno davanti al bar Oasi dove non è prevista nessuna modifica del sito. Quindi nell’ora di punta alle 8 del mattino 5 autobus ( 2 dell’Agraria, tre del futuro Itis) si fermeranno in mezzo alla strada.

Ancora più grave la situazione a fine lezione intorno alle 13,30. Perchè i pullman arrivano 10-15 minuti prima per aspettare i ragazzi. Dove potranno sostare? Non certo non in mezzo alla strada in corrispondenza dell’attuale fermata (area Ghione).

Nella lettera docenti ed operatori, evidenziano inoltre che è insufficiente il numero di posti auto sulla collina. Per l’Agraria ci sono dai 52 ai 55 auto nel piazzale che è incongruo per ulteriori esigenze di posteggio raddoppiate.

La strada che porta alla scuola è inoltre insufficiente per il passaggio nei due sensi di marcia. I problemi organizzativi potrebbero incidere negativamente sul futuro sviluppo dei due istituti diminuendone le iscrizioni.