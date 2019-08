Moda e acconciature: da Miss Italia ai trend dell'estate 2019

Ricci o lisci? Il dilemma perenne di tutte le donne si intensifica d’estate, quando tra bagni in mare, umidità, afa ed eventi all’aperto i capelli richiedono qualche attenzione in più, sempre in nome dei trend del momento.

Studi hanno dimostrato che in Europa, la partita è quasi pari , circa il 45% degli europei ha naturalmente i capelli lisci, 40% mossi e 15% ricci, indicando l’esistenza di un gene specifico che definisce il profilo della nostra capigliatura. Nonostante i geni, la tendenza 2019 indica che i ricci vanno per la maggiore in quest’estate torrida; celebrità del momento come Ariana Grande sfoggiano con orgoglio i loro capelli mossi, l’influencer nostrana Giulia De Lellis detta mode con i suoi capelli corvini e ondulati e anche Desirée D'Alì, la bella vincitrice della selezione provinciale di Miss Piemonte porta una capigliatura ondulata che le incornicia delicatamente il viso.

Le ricce naturali potranno festeggiare il trend capelli dell’estate sbizzarrendosi lasciando la chioma in piena libertà. La buona notizia per chi ha i capelli lisci è che non è necessario spendere una fortuna dal parrucchiere per poter riprodurre i tanti stili di riccio tra cui scegliere. Indipendentemente dalle tendenze naturali dei vostri capelli, potrete facilmente adattarvi allo stile più in voga dell’estate. Armatevi di tanta pazienza e grazie alla vastissima gamma di arricciacapelli sul mercato potrete riprodurre qualsiasi acconciatura riccia vi passi per la testa! Per capire come scegliere e quale arricciacapelli è più adatto alle tue esigenze, prima di procedere all’acquisto si consiglia di consultare delle apposite guide in modo da non perdersi nei vari modelli e funzionalità.

Una volta armati dello strumento adatto, siamo pronte per cambiare look o, se già ricce, di dare tono e splendore alla nostra capigliatura naturale. Briglia libera quindi alla creatività per creare il look capelli ricci più adatto alla vostra personalità e alle esigenze e mode al momento!

Ecco 5 acconciature tendenza che vedono protagonisti i capelli ricci:

- Capelli ricci e ciuffo liscio:

consiglio moda: raccogli il ciuffo sulla fronte con mollette colorate, proteggerai la fronte dal sole e potrai sbizzarrirti con i colori di stagione

- Fascia/foulard e turbanti sul riccio:

esistono tantissimi modelli e colori, perfetti per lo sport (asciuga la traspirazione), per le giornate al mare (tiene i capelli in ordine in giornate ventose e protegge dal sole) in città (per aggiungere colore e tocco etnico allo stile urbano) e a eventi mondani (per dare un tocco vintage e sbarazzino).

- Chignon

consiglio moda: i capelli ricci sono disordinati di natura, per cui valorizza quest’aspetto e non cercare di tenerli troppo a bada, ma concentrati sui dettagli! Lo chignon morbido fissato con mollette e elastici colorati di tendenza è perfetto per le molte situazioni in cui hai poco tempo per prepararti e vuoi avere un’aria naturale ma curata.

- Coda riccia

Tirati i capelli indietro, magari con l’aiuto di lacche che proteggono dai raggi del sole e stringili in una bella coda riccia e folta, aggiungi un paio di orecchini grandi e colorati e il look è fatto!

- Boccoli forever

Corti, medi o lunghi, i boccoli fanno sempre colpo e non hanno bisogno di accessori per essere valorizzati. Scalati e preferibilmente senza frangia, i boccoli sono più facili da ottenere se si hanno già i capelli lisci.

