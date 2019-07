Concerto Coro Voci per Aria, workshop e raccolta fondi pro Santuario di Monserrato

Domenica 7 luglio l’associazione Santuario ha organizzato presso il santuario Monserrato un workshop di improvvisazione vocale a cappella basato sulla sovrapposizione di pattern melodico – ritmici. Canto armonico, esercizi di Ear training per sviluppare capacità di ascolto, maggiore consapevolezza, assenza di giudizio, fiducia, autostima e reattività vocale.

Inoltre alle 21, sul più bel belvedere del cuneese, il concerto del gruppo Voci Per Aria con un repertorio che è andato dal gospel allo swing, dal rock al funky con brani italiani ed esteri totalmente a cappella.

Il gruppo nato agli inizi degli anni 2000 con il nome di “coroorchestra” e da cinque anni a questa parte è diventato Voci Per Aria. Sia il workshop che il coro sono stati diretti e fanno parte dei corsi tenuti dal maestro Roberto Demo

La serata è stata anche occasione per proporre la raccolta fondi “una losa per Monserrato” il cui ricavato della serata (310,00 €) è andato interamente devoluto alla sottoscrizione per la manutenzione straordinaria del tetto del Santuario.

È sempre un piacere – dicono i Volontari – ospitare in Santuario iniziative che valorizzano Monserrato e la città. Inoltre un’iniziativa che ha aiutato la nostra proposta del restauro del tetto. Invitiamo tutti a proporre iniziative che vadano al bene del nostro Santuario cittadino.