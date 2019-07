Due escursioni, ad agosto, per il Cai Sezione di Alba

Per le domeniche 11 e 18 agosto, il Cai Sezione di Alba organizza due escursioni, con difficoltà rispettivamente EE ed E.

L’escursione dell’11 agosto avrà luogo in Val Maira, lungo l’anello dell’Infernetto, per un percorso di 7/8 ore circa, fino alla cima Tete De La Frema, e sarà caratterizzata da un dislivello complessivo di 1.230 mt circa dal punto in cui si lasceranno le auto, ovvero la Grange Ciarviera, a 1.912 mt. La partenza con le auto è programmata, come sempre, dal piazzale del cimitero di Alba, alle ore 6, mentre il secondo ritrovo avrà luogo a Chiappera, alle 8, di fronte al bar Maria, per chi volesse spostarsi individualmente. Le iscrizioni sono possibili fino al 9 agosto, presso la Segreteria della Sezione di Alba, da Bordino Sport. Al momento dell’iscrizione è preferibile specificare il luogo di ritrovo prescelto. Referenti: AE-EEA Sergio Boffa e Aldo Dacomo.

La seconda escursione, quella del 18 agosto, si svolgerà in memoria di Beppe Bosio, l’alpinista venuto tragicamente a mancare proprio nell’agosto del 2018. L’obiettivo sarà il Bivacco “Speranza”, al termine di un percorso di 2 ore circa, caratterizzato da una relativa facilità e da soli 350 mt di dislivello. Proprio questo bivacco, situato nelle vicinanze di un lago, al di fuori degli itinerari più conosciuti, era stato prescelto dallo stesso Bosio. La partenza è dal piazzale del Cimitero di Alba alle ore 7. Referenti: AE-EEA Sergio Boffa, Luigi Casavecchia e Pierangelo Burlotto. Come sempre per ogni escursione è prevista l’assicurazione obbligatoria di € 9 per i non iscritti al Cai. Ulteriori informazioni sono disponibili presso la Segreteria (Bordino Sport di corso Bra, 7/b, ad Alba), presso la sede del Cai (in via Vivaro, 2, ad Alba, aperta il venerdì sera dalle 21.00 alle 22.30), e sul sito ufficiale: https://caisezionealba.wixsite.com.