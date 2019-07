Tanta gente al Bricco Pelata di Barge per la tradizionale festa e commemorazione dei Caduti bargesi tra il 1943 e il 1945

Successo (e ampia soddisfazione per gli organizzatori) per la festa al Bricco Pelata di Barge.

Il tradizionale evento, riproposto annualmente, vuole commemorare i Caduti bargesi, civili e partigiani, tra il 1943 e il 1945.

“Quest’anno – spiegano dall’Associazione Bricco Pelata – per una serie di combinazioni positive, tra cui il meteo ed alcuni nuovi eventi, la festa ha riscosso ottimi risultati. Questo ci appaga dei mille sacrifici che sosteniamo per continuare a tenere in vita la manifestazione.

La camminata non competitiva del sabato a ottenuto buoni numeri in termini di adesioni, infatti l’obiettivo è di riproporla in eventi futuri.

Il sabato sera è stato rallegrato dal gruppo Dante e Franca, che hanno intrattenuto la platea dei partecipanti, mentre la commemorazione di domenica è stata davvero sentita e partecipata sia dalla popolazione, che dalle autorità e dalle associazioni. L’appuntamento è per il prossimo anno”.