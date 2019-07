Il d gruppo storico dell'Associazione Reggimento La Marinaa Nucetto ai piedi del Cervino

Il gruppo storico dell'Associazione Reggimento La Marina di Nucetto la scorsa domenica 21 luglio ha preso parte alla rievocazione storica multi epocale svoltasi in Val d'Aosta nel Comune di Antey-Saint-André alle pendici del Cervino. Durante la manifestazione si sono rivissute ebrezze di epoche passate. A organizzare il secondo «raduno multi epocale» di Living History HistoricAntey è stato il Comune e l’associazione storico culturale J'Amis dël Quart.

Il pubblico ha potuto assistere a epiche battaglie dell'era Napoleonica, vivere all’epoca della Roma Imperiale assistendo all'addestramento del Legionario, ed assistere agli scontri con le tribù celtiche, osservare come vivevano i soldati nelle trincee e accampamenti della Seconda Guerra Mondiale e assistere a uno scontro tra le truppe alleate e le truppe tedesche. Ora il gruppo storico di Nucetto si concentrerà sulla prossima uscita in programma la prima domenica di settembre di nuovo in Val d'Aosta, al Forte di Bard.

Nel frattempo l'Associazione continuerà la sua opera di valorizzazione locale aprendo al pubblico domenica 28 luglio dalle 14.30 alle 18.30 le sale del Museo storico di Nucetto e dell'Alta Val Tanaro e del Museo storico della linea ferroviaria Ceva Ormea, con la presenza di volontari che assisteranno i visitatori ad un percorso nella storia locale. Analoga apertura sarà effettuata anche domenica 4 agosto con il medesimo orario, e ovviamente ingresso gratuito