Pian Munè di Paesana: escursione ai laghi Luset, piccole perle alpine

Domenica 28 luglio la stazione di Pian Munè di Paesana in collaborazione con gli accompagnatori naturalistici Vesulus propone un’escursione che partirà dai 1500 m del piazzale posto a fianco della stazione di partenza della seggiovia Munè raggiungerà i 2137 m dei Laghi Luset-

Si tratta di un percorso tra praterie alpine e piccoli insediamenti rurali, con un panorama eccezionale sulla pianura e sul Monviso che arriverà ai Laghi Luset, sito riproduttivo della rana Temporaria, sono piccole perle d’acqua incastonate tra le punte Cervetto, Garitta Nuova e Riba del Gias.

Si parte dal piazzale alle 9.30 e, dopo aver superato un dislivello di 630 m circa, si arriverà alla meta. Il tempo di percorrenza complessivo è di circa 6 ore.

Il pranzo è a carico dei partecipanti (un eventuale pacco pic-nic è disponibile al Rifugio Pian Munè a partire da 5 euro), mentre la merenda sinoira (facoltativa) a fine gita avrà luogo presso il Rifugio Pian Munè.

Il percorso è adatto a chiunque, purché abituato ad effettuare semplici escursioni in montagna, compresi i bambini dagli 8 anni in su.

C’è la possibilità di usufruire della seggiovia per superare i primi 400 m di dislivello (costo andata 5 euro)

Sono richiesti scarponi da montagna o scarponcini da trekking, abbigliamento a cipolla adatto a condizioni meteo variabili (pile, giacca a vento), borraccia, pranzo al sacco, crema solare, occhiali da sole e bastoncini (facoltativi).

L’escursione sarà condotta da una Guida Naturalistica riconosciuta dalla Regione Piemonte; la Guida si riserva comunque la facoltà di modificare l’itinerario, anche il giorno precedente l’escursione, in caso di condizioni meteo sfavorevoli o pericoli oggettivi, previo avviso telefonico ai partecipanti.

I costi sono: 12 euro per la Guida Escursionistica Ambientale, 8 euro per la tessera associativa (che fornisce assicurazione infortuni) e 8 euro per i ragazzi con meno di 14 anni.

Le prenotazioni debbono avvenire entro il 26 luglio. L’escursione si svolgerà con un minimo di 5 e un massimo di 20 partecipanti.